Fracasa diálogo en Mantoverde y sindicato proyecta "extensa huelga": "La mina está casi completamente paralizada"
El Sindicato Nº2 de la faena de Capstone Copper advirtió que "la nueva planta concentradora es alimentada a un 30% por stock de mineral acumulado antes de la huelga, el que se agotará aproximadamente en dos días".
"Fracasaron las conversaciones", declaró el sindicato Nº2 de Mantoverde a seis días de haber iniciado una huelga legal en la faena de cobre de la gigante canadiense Capstone Copper.
A través de un comunicado, el grupo liderado por Eduardo Clavería indicó que "el sindicato mantendrá de manera indefinida la huelga, la que podría extenderse por un largo periodo". De hecho, el título del documento expone que "se proyecta una extensa huelga".
De acuerdo a la información difundida este miércoles por la agrupación que suma a 643 trabajadores de la minera -el 50% del total-, "la mina se encuentra casi completamente paralizada, mientras la nueva planta concentradora es alimentada a un 30% por stock de mineral acumulado antes de la huelga, el que se agotará aproximadamente en dos días". Asimismo, informaron que la línea de óxidos "está afectada ante la falta de apilamiento, lo que impactará en los planes de los próximos meses".
Sin emabrgo, fuentes cercanas a la compañía contactadas por DF descartan las afirmaciones del sindicato sobre los impactos en la operación y señalan que todos los planes de contingencia están funcionando con normalidad, de acuerdo con lo planificado.
Por otro lado, el sindicato informó que solicitó a la Dirección del Trabajo que se certificara que la oferta de la empresa impide el reintegro individual por los primeros 30 días de huelga, además de solicitar fiscalizaciones por reemplazo ilegal de huelguistas y otras infracciones. Dichas vulneraciones han sido negadas por la empresa, la que ha defendido que "todas las asignaciones de funciones se han realizado dentro del marco legal vigente".
"El Sindicato reitera su disposición a resolver esta huelga, en tanto la misma no tiene una justificación económica ante el escaso monto que separa a las partes, cuyo costo no supera un día de producción regular, sino que responde a la intransigencia de los administradores de la empresa, que afectarán a contar de los próximos días de manera relevante a los accionistas, cuyo costo no supera un día de producción regular", cerraron los trabajadores en el escrito difundido.
Cabe recordar que la huelga se activó el viernes pasado a las 08:00 horas, después de que ambas partes agotaran todas las instancias legales para alcanzar un acuerdo en el marco del proceso de negociación colectiva.
Mantoverde es una mina a cielo abierto ubicada en la Región de Atacama, cuya propiedad es un 70% de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals Corporation. Anualmente, produce del orden de 100 mil toneladas de cobre y, según declaró la misma compañía ante la huelga, durante la paralización se prevé una caída de las operaciones a un nivel de hasta el 30% de la producción normal.
