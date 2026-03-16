Estados Unidos lanza plan por US$ 500 millones para fortalecer cadena local de suministro de minerales críticos

"Durante demasiado tiempo, EEUU ha dependido de actores extranjeros hostiles para el suministro y procesamiento de los materiales críticos", declaró el secretario de Energía, Chris Wright.

En un intento de Washington por reducir la dependencia de las cadenas de suministro extranjeras -sobre todo la china-, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, su sigla en inglés) lanzó un programa de financiamiento de hasta US$ 500 millones destinado a expandir el procesamiento de los minerales críticos, así como la fabricación y el reciclaje de materiales para baterías en territorio estadounidense.

La iniciativa será implementada a través de la Office of Critical Minerals and Energy Innovation (CMEI, su sigla en inglés) y contempla la apertura de un Notice of Funding Opportunity (NOFO) para proyectos industriales que permitan escalar tecnologías de procesamiento y manufactura vinculadas a minerales clave para la transición energética.

El objetivo es acelerar el desarrollo de instalaciones que procesen y transformen materiales críticos -como litio, níquel, grafito, cobre y tierras raras- utilizados en baterías, vehículos eléctricos, semiconductores y otras tecnologías estratégicas.

"Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha dependido de actores extranjeros hostiles para el suministro y procesamiento de los materiales críticos esenciales para la fabricación de baterías y el procesamiento de materiales", declaró el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

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"Gracias al liderazgo del Presidente Trump, el Departamento de Energía está desempeñando un papel fundamental en el fortalecimiento de estas industrias nacionales, lo que permitirá a EEUU ganar la carrera de la IA, satisfacer la creciente demanda de energía y alcanzar el dominio energético", agregó.

Por su parte, la subsecretaria de la cartera energética, Audrey Robertson, dijo desde el Foro Ministerial y Empresarial de Seguridad Energética del Indo-Pacífico que se está realizando en Japón: "El procesamiento de minerales críticos es un componente vital de la base de suministro de minerales críticos de nuestra nación. Impulsar la producción nacional, incluso mediante el reciclaje, reforzará la seguridad nacional y garantizará que Estados Unidos y sus socios estén preparados para afrontar los retos energéticos del siglo XXI".

Esta convocatoria de financiación representa la tercera ronda de apoyo financiero en el marco de los programas del DOE centrados en el procesamiento de materiales para baterías, así como en la fabricación y el reciclaje de baterías.

Los proyectos se seleccionarán en tres áreas principales: procesamiento de minerales críticos a partir de materias primas; reciclaje de materiales críticos; y fabricación de materiales y componentes para baterías.