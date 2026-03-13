Desde suministro hasta participación minoritaria en empresas: los caminos de EEUU para asegurar minerales críticos en Chile

Cobre, litio y tierras raras son los principales minerales que interesarían a la primera economía. Una variable clave en las tratativas: las fundiciones de Codelco y Enami.

Al día siguiente de que José Antonio Kast asumiera la presidencia de Chile, el mandatario firmó una declaración conjunta con el vicesecretario de Estados Unidos, Cristopher Landau, para iniciar consultas respecto de una cooperación entre ambos países en el mundo minero, específicamente en torno a los llamados minerales críticos -como el cobre y el litio- y las apetecidas tierras raras.

Si bien el documento dista de un Memorándum de Entendimiento (MoU) y ha sido calificado más como “una declaración de intenciones”, todo indica que se traducirá en acciones concretas, donde cuotas de suministro, fijación de rangos de precios y adquisiciones de participación en empresas y proyectos en el sector asoman como los principales caminos que buscaría trazar el país del Norte en Chile.

La movida de EEUU no es nueva; al contrario. La segunda administración de Donald Trump ha puesto en el centro de su estrategia geopolítica y de seguridad nacional a los minerales críticos, elementos vitales para la energía, defensa y la tecnología avanzada. A inicios de febrero, de hecho, firmó 11 MoU con diversos países, entre ellos Argentina, Perú, México y Ecuador, para “remodelar el mercado mundial” de estos productos y, también así, reducir la dependencia global que existe del suministro y procesamiento de China.

“Inicialmente, el listado de minerales críticos comprendía un número acotado, pero hoy está casi toda la tabla periódica”, dijo un director de grandes empresas mineras. En general, lo que busca Washington es asegurar la provisión de elementos estratégicos para su industria de defensa, pero también estimular su economía interna con inversiones que sin este “empujón” no tendrían espaldas para ser desarrolladas, explicaron conocedores.

Una fórmula que ya usó EEUU con Korea Zinc fue ingresar a la propiedad de la empresa como Gobierno -con un porcentaje muy minoritario- y luego esta compañía activó un vasto plan de inversiones en EEUU de hasta US$ 7.400 millones, en plantas productivas de Clarksville y Gordonsville, y una fundición para refinar minerales críticos en Tennessee.

La fabricante asiática es el líder mundial de metales no ferrosos y su inversión representa la primera ubicación de la firma en EEUU y la mayor inversión privada individual jamás realizada en la historia del estado de Tennessee.

Interés en Chile

Según distintos ejecutivos de grandes mineras consultadas, el interés en Chile se centra en tres minerales: cobre, litio y tierras raras.

En el caso del metal rojo, EEUU necesita con urgencia cátodos y de ahí que busque entrar con contratos y/o propiedad en los futuros proyectos de fundición y refinería que tienen Codelco y Enami.

En caso de ingresar a la propiedad, el Gobierno Federal no buscaría controlar una empresa, pero sí tener lo que se conoce como golden share (acción de oro), es decir, ciertas disposiciones que garantizan la capacidad de vetar o aprobar a nuevos socios -por ejemplo, China- o mantener la participación sin diluirse en caso de aumentos de capital. Además, se incluye la compra preferente con precio mínimo garantizado.

Una fuente ligada a Codelco calificó de “muy plausible” que la potencia mundial y el Gobierno de Kast avancen en el aseguramiento de suministro de cátodos. La duda es cómo se inserta en esta estrategia la suiza Glencore, cuyo mayor accionista institucional es la estadounidense Massachusetts Financial Services (MFS), y que es la socia de cuprera estatal para construir la nueva fundición, en una inversión de más de US$ 1.000 millones. De todas formas, una definición gubernamental como esa debería pasar por la aprobación final del directorio de la estatal, que se maneja de forma autónoma.

En el caso de la modernización de la fundición Hernán Videla Lira de Enami, solo resta la selección del socio financista del proyecto que demanda US$ 1.600 millones, proceso en el que también figuran firmas estadounidenses.

De hecho, varias de las empresas que han participado en la ronda de inversión han manifestado su interés en, sobre todo, hacerse parte de la propiedad. “La posibilidad de que el nuevo Gobierno tome la decisión de abrir la propiedad de la fundición calza en que sean actores del mundo occidental que viabilicen la construcción”, dijo un conocedor de las tratativas.

En un mundo dominado casi en un 50% por el poder de fundición de China, expertos concordaron en que el impulso que podría traer EEUU a las refinerías chilenas “es una oportunidad que viene asociada a las variables geopolíticas”.

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