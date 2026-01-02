Inicia huelga en mina de Capstone Copper: la mitad de los trabajadores paralizan labores y producción caería al 30%

Más de 600 trabajadores del Sindicato Nº2 de Mantoverde, ubicada en la Región de Atacama, activaron la huelga legal tras no llegar a acuerdo con la compañía canadiense.

Tras haber agotado todas las instancias y no alcanzar acuerdo con la compañía durante el proceso de negociación colectiva, el Sindicato Nº2 de la mina Mantoverde, operada por la canadiense Capstone Copper en la Región de Atacama, inició este viernes la huelga legal.





La paralización de las funciones de los 643 trabajadores del Sindicato -que representan el 50% de los empleados de la faena de oro y cobre- comenzó a las 08:00 horas, según confirmaron fuentes a DF.





"Como resultado de la huelga, ciertas actividades en la mina se reducirán gradualmente de forma segura. Durante la huelga, Capstone prevé continuar las operaciones en Mantoverde a un nivel de hasta el 30 % de la producción normal", indicó la firma en un comunicado.







Asimismo, la empresa señaló que, previo al aviso de huelga, "Capstone intentó de buena fe llegar a un acuerdo para un nuevo convenio colectivo" y marcó que, durante 2025, logró "negociar con éxito" con los otros tres sindiactos de la mina. Sobre el proceso en curso, manifestó su "plena disposición" a retomar el diálogo con la agrupación liderada por Eduardo Clavería.





Días antes del inicio de la huelga, el Sindicato N°2 acusó "amedrentamiento" y "provocación" por parte de la empresa minera, tras advertir "un importante despliegue de fuerzas de seguridad privadas, equipadas con implementos antidisturbios, quienes se instalaron al interior del campamento y casino que emplean los trabajadores".





Al respecto, la compañía comentó que la presencia de seguridad privada se enmarcó dentro de un "proceso normal de seguridad interna" ante la eventualidad de la huelga, con el objetivo de controlar accesos, resguardar activos y supervisar los perímetros. "Se descarta que su presencia tenga por finalidad reprimir o impedir el legítimo derecho de los trabajadores a manifestarse", indicó la minera canadiense.

Tras el fracaso de las tratativas, el sindicato declaró que " la compañía no accedió a las peticiones finales que hizo el Sindicato para evitar la huelga, que tenían un costo anual de US$ 500 mil, que representa un poco más del 0,03% de los ingresos proyectados para el presente año, que superarían US$ 1.400 millones".





Según informó la agrupación, el sindicato levantó un campamento de huelga a las afuras de las instalaciones de la minera, donde los trabajadores se mantienen de forma pacífica. "El Sindicato cuenta con recursos para sostener la huelga al menos dos meses, periodo que podría implicar la pérdida de flujos de caja superior a los US$ 160 millones", estimó el grupo de trabajadores.



En 2024, Capstone Copper distribuyó $682 millones en valor económico a Chile en todas sus operaciones, incluyendo $136 millones en salarios y beneficios para empleados. Actualmente, Mantoverde cuenta con aproximadamente 1.270 empleados, incluyendo aproximadamente 550 personas provenientes de las comunidades locales de la región de Atacama, Chile. La plantilla total de Mantoverde es de aproximadamente 2.940 personas, incluyendo aproximadamente 1.670 contratistas.





Ante la huelga, los afiliados a las demás organizaciones sindicales existentes en la empresa, así como el personal de empresas colaboradoras, continuarán prestando servicios con normalidad, informó la minera.