Inicia huelga en mina de Capstone Copper: la mitad de los trabajadores paralizan labores y producción caería al 30%
Más de 600 trabajadores del Sindicato Nº2 de Mantoverde, ubicada en la Región de Atacama, activaron la huelga legal tras no llegar a acuerdo con la compañía canadiense.
Asimismo, la empresa señaló que, previo al aviso de huelga, "Capstone intentó de buena fe llegar a un acuerdo para un nuevo convenio colectivo" y marcó que, durante 2025, logró "negociar con éxito" con los otros tres sindiactos de la mina. Sobre el proceso en curso, manifestó su "plena disposición" a retomar el diálogo con la agrupación liderada por Eduardo Clavería.
En 2024, Capstone Copper distribuyó $682 millones en valor económico a Chile en todas sus operaciones, incluyendo $136 millones en salarios y beneficios para empleados. Actualmente, Mantoverde cuenta con aproximadamente 1.270 empleados, incluyendo aproximadamente 550 personas provenientes de las comunidades locales de la región de Atacama, Chile. La plantilla total de Mantoverde es de aproximadamente 2.940 personas, incluyendo aproximadamente 1.670 contratistas.
