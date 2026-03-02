Las prometedoras perspectivas de SQM: proyecta crecimiento de 15% en volúmenes de ventas de litio y avizora alzas en los precios

Tras la entrega de resultados, ejecutivos de la minera no metálica expusieron las mejores en el entorno de mercado en el que operan.

Este fin de semana, SQM publicó sus resultados financieros al cierre de 2025, en los que registró una leve caída de un 1% en sus ingresos, a US$ 4.576 millones.

Las ventas del negocio del litio, en específico, crecieron un 2,1% interanual, alcanzando US$ 2.288,2 millones. El alza se notó mayormente en el último cuarto trimestre: subieron un 38,4% en comparación al periodo octubre-diciembre de 2024.

El gerente general de la minera no metálica, Ricardo Ramos, sostuvo que los volúmenes de esos tres meses fueron récord en sus dos negocios del denominado oro blanco: Nova Andino Litio (la entidad fusionada con Codelco, anteriormente SQM Salar) y la División Internacional de Litio.

Esa tendencia, esperan en SQM, se mantendría. “Esperamos sobrepasar los volúmenes de ventas del primer semestre de 2025 en más de un 15%, que también sería un récord para un primer trimestre”, dijo el vicepresidente Comercial de SQM, Felipe Smith, en una conferencia con inversionistas realizada este lunes.

“Como hemos hecho sistemáticamente a lo largo de los años, nuestra estrategia sigue siendo la misma: operar a plena capacidad y ampliarla en consonancia con el crecimiento previsto del mercado (...) en consonancia con esa estrategia, estamos seguros de que lograremos distribuir con éxito en el mercado la producción adicional que esperamos alcanzar este año, que se acerca a las 260.000 toneladas”, sostuvo el ejecutivo.

Gerentes de las distintas áreas de la firma detallaron sus proyecciones.

“Para este año, nuestras expectativas de producción han aumentado y nuestro objetivo es llegar a cerca de 260.000 toneladas equivalentes de carbonato de litio (LCE, por sus siglas en inglés), lo que supone un incremento tanto en nuestra producción en Chile como en China. Al igual que durante el año pasado, esperamos seguir aumentando nuestra productividad gracias a la mejora de la eficiencia y al uso de nuevas tecnologías, al tiempo que reducimos la extracción de salmuera de acuerdo con nuestra estrategia de sostenibilidad”, detalló el gerente general de Nova Andino, Carlos Díaz.

Por su parte, el líder de la División Internacional, Mark Fones, agregó que también esperan que sus ventas crezcan en torno a un 10 % en términos de LCE. Además, esperan producir a “plena capacidad” en Mt. Holland (Australia), por lo que las ventas “dependerán en gran medida de nuestra producción”, dijo.

El mercado del litio

“En noviembre de 2025, comenzamos a ver señales tempranas de un mayor equilibrio entre oferta y demanda, impulsado por una demanda más fuerte de lo esperado por parte de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS), así como por ciertas disrupciones de oferta”, dijo Ramos al momento de publicar los resultados.

El CEO agregó que “esto condujo a un entorno de mercado más ajustado y a un cambio en las tendencias de precios. Seguimos observando fundamentos de demanda sólidos y estimamos que el mercado del litio podría crecer aproximadamente un 25% este año, impulsado por los vehículos eléctricos (EV) y los ESS”.

Según informes de Cochilco que han sido publicados por este medio, el segundo semestre del año pasado el precio de la tonelada de litio repuntó un 26%, luego de la caída derivada del ciclo de sobreoferta de los años 2023 y 2024.

Las proyecciones de esta entidad han apuntado a un cambio de paradigma y esperan un crecimiento de hasta un 40% en el valor del mineral.

Dado el fuerte crecimiento de la demanda observado en los últimos meses y la limitada nueva oferta, "estimamos que nuestro precio realizado en el primer trimestre podría ser significativamente mayor que el reportado en el trimestre anterior", declaró Ramos junto a la entrega de resultados.