Las prometedoras perspectivas de SQM: proyecta crecimiento de 15% en volúmenes de ventas de litio y avizora alzas en los precios
Tras la entrega de resultados, ejecutivos de la minera no metálica expusieron las mejores en el entorno de mercado en el que operan.
Noticias destacadas
Este fin de semana, SQM publicó sus resultados financieros al cierre de 2025, en los que registró una leve caída de un 1% en sus ingresos, a US$ 4.576 millones.
Las ventas del negocio del litio, en específico, crecieron un 2,1% interanual, alcanzando US$ 2.288,2 millones. El alza se notó mayormente en el último cuarto trimestre: subieron un 38,4% en comparación al periodo octubre-diciembre de 2024.
El gerente general de la minera no metálica, Ricardo Ramos, sostuvo que los volúmenes de esos tres meses fueron récord en sus dos negocios del denominado oro blanco: Nova Andino Litio (la entidad fusionada con Codelco, anteriormente SQM Salar) y la División Internacional de Litio.
Esa tendencia, esperan en SQM, se mantendría. “Esperamos sobrepasar los volúmenes de ventas del primer semestre de 2025 en más de un 15%, que también sería un récord para un primer trimestre”, dijo el vicepresidente Comercial de SQM, Felipe Smith, en una conferencia con inversionistas realizada este lunes.
“Como hemos hecho sistemáticamente a lo largo de los años, nuestra estrategia sigue siendo la misma: operar a plena capacidad y ampliarla en consonancia con el crecimiento previsto del mercado (...) en consonancia con esa estrategia, estamos seguros de que lograremos distribuir con éxito en el mercado la producción adicional que esperamos alcanzar este año, que se acerca a las 260.000 toneladas”, sostuvo el ejecutivo.
Gerentes de las distintas áreas de la firma detallaron sus proyecciones.
“Para este año, nuestras expectativas de producción han aumentado y nuestro objetivo es llegar a cerca de 260.000 toneladas equivalentes de carbonato de litio (LCE, por sus siglas en inglés), lo que supone un incremento tanto en nuestra producción en Chile como en China. Al igual que durante el año pasado, esperamos seguir aumentando nuestra productividad gracias a la mejora de la eficiencia y al uso de nuevas tecnologías, al tiempo que reducimos la extracción de salmuera de acuerdo con nuestra estrategia de sostenibilidad”, detalló el gerente general de Nova Andino, Carlos Díaz.
Por su parte, el líder de la División Internacional, Mark Fones, agregó que también esperan que sus ventas crezcan en torno a un 10 % en términos de LCE. Además, esperan producir a “plena capacidad” en Mt. Holland (Australia), por lo que las ventas “dependerán en gran medida de nuestra producción”, dijo.
El mercado del litio
“En noviembre de 2025, comenzamos a ver señales tempranas de un mayor equilibrio entre oferta y demanda, impulsado por una demanda más fuerte de lo esperado por parte de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS), así como por ciertas disrupciones de oferta”, dijo Ramos al momento de publicar los resultados.
El CEO agregó que “esto condujo a un entorno de mercado más ajustado y a un cambio en las tendencias de precios. Seguimos observando fundamentos de demanda sólidos y estimamos que el mercado del litio podría crecer aproximadamente un 25% este año, impulsado por los vehículos eléctricos (EV) y los ESS”.
Según informes de Cochilco que han sido publicados por este medio, el segundo semestre del año pasado el precio de la tonelada de litio repuntó un 26%, luego de la caída derivada del ciclo de sobreoferta de los años 2023 y 2024.
Las proyecciones de esta entidad han apuntado a un cambio de paradigma y esperan un crecimiento de hasta un 40% en el valor del mineral.
Dado el fuerte crecimiento de la demanda observado en los últimos meses y la limitada nueva oferta, "estimamos que nuestro precio realizado en el primer trimestre podría ser significativamente mayor que el reportado en el trimestre anterior", declaró Ramos junto a la entrega de resultados.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
Nuevo instrumento de planificación abrió una inédita disputa entre empresas: mientras Enaco pidió que se declare ilegal el decreto alcaldicio, el holding liderado por Peter Hiller se alineó con la municipalidad.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete