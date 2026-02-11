Precio del litio cierra 2025 con una “recuperación notable” y Cochilco proyecta alza de más de 40% para este año

Según el último informe de la entidad, “el mercado ha entrado en una fase de recuperación estructural”, donde las nuevas proyecciones indican “un cambio de paradigma”.

“El mercado del litio cerró diciembre de 2025 con una recuperación notable”. Así inicia el último informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) respecto a la evolución reciente del valor del llamado “oro blanco”.

Y es que tras haber tocado mínimos de US$ 8.975 la tonelada de carbonato de litio (CIF Asia) en junio de 2025, el precio escaló hasta los US$ 11.300 por tonelada en diciembre: un repunte de 26% en seis meses, llevándolo a su mayor nivel desde 2024.

Así, el mercado habría dejado atrás los efectos derivados del ciclo de sobreoferta de los años 2023 y 2024, dando paso a un renovado impulso, de la mano de una demanda robusta desde el sector de sistemas de almacenamiento de energía, disrupciones en la oferta asiática y una combinación de políticas de estímulo en China.

A la luz de estos factores, Cochilco asegura -en un documento al que tuvo acceso DF- que “el mercado del litio ha encontrado un soporte sólido”. De hecho, la recuperación se evidencia también en el precio spot de los contratos de carbonato de litio transados en la Bolsa de Futuros de Guangzhou, que aumentó un 27% solo en diciembre y un 116% respecto del piso que anotó el precio en junio.

Con diciembre como precedente, enero de 2026 fue aún mejor. Si el precio CIF Asia promedió

US$ 9.566 la tonelada durante 2025, en los primeros 20 días del presente año el promedio llegó a US$ 12.350. En el caso del carbonato de litio EXW China, el promedio pasó de US$ 10.454 en 2025 a

US$ 19.954 en enero, mientras que el promedio del precio spot en la Bolsa de Guangzhou escaló desde 77.534 yuanes (US$ 11.200) el año pasado hasta los 148.900 yuanes (US$ 21.542) en el inicio de 2026.

“Cambio de paradigma”

De acuerdo al análisis realizado por la entidad técnica chilena, que revisó estimaciones de bancos y consultoras a nivel global, “el mercado ha entrado en una fase de recuperación estructural”, donde “las proyecciones indican un cambio de paradigma”.

Así, si en junio del año pasado Cochilco estimaba un precio promedio de US$ 10.790 la tonelada (CIF Asia) para 2026, en su informe de diciembre la cifra fue corregida al alza, a US$ 13.438. Lo anterior, detalla, como respuesta a una anticipación del déficit del mercado, escasez que antes se esperaba hacia 2027.

Esta nueva previsión para 2026, comparada con el precio promedio efectivo de 2025 (US$ 9.566), representa un alza del 40,5%.

Cabe destacar que dentro de las posturas más optimistas en el panel Consensus Economics que cita Cochilco, una institución incluso proyectó un valor promedio de

US$ 16.250 para 2026, es decir, un 50% por encima del promedio estimado hace tan solo seis meses.

“Se espera que los precios se mantengan elevados en el corto plazo debido a los bajos inventarios en las plantas de cátodos, el aumento de compra para reposición de inventarios antes del Año Nuevo Chino y la persistente incertidumbre en el suministro de Jiangxi”, profundiza Cochilco.

Asimismo, agrega que el sector de almacenamiento de energía continuará ganando participación, proyectándose un crecimiento entre el 50% y 55% para 2026, lo que se traduciría en un aumento de consumo cerca de 190 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

“El crecimiento de este sector permitiría absorber el exceso de oferta y establecer un nuevo piso de precios”, destaca.

Para el largo plazo (2030-2034), la proyección también fue revisada al alza: desde un valor en torno a los US$ 15.500 la tonelada previsto en junio, hasta los US$ 18.000 para inicios de la próxima década.

Noticias recientes

Diciembre cerró el año como un mes cargado de noticias para la industria. En el mercado asiático, el documento destaca la revocación de 27 licencias mineras de litio en la provincia china de Jiangxi y la confirmación de que la operación Jianxiawo de CATL permanecerá fuera de línea por varias semanas.

Chile también fue protagonista a nivel mundial, con la ratificación del acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama a través de NovaAndino. “Con esta certeza de suministro a largo plazo, que representa cerca del 12% del litio de minal mundial en 2026, Chile busca recuperar competitividad frente al avance de la oferta china y consolidar su rol protagónico en la cadena de valor de baterías”, indica Cochilco.

También resaltó el movimiento de Rio Tinto, que reorganizó sus operaciones en tres líneas de negocio, consolidando al litio como uno de sus pilares.