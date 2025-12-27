Codelco y SQM formalizan sociedad conjunta NovaAndino Litio para el desarrollo en el Salar de Atacama hasta 2060

La nueva sociedad conjunta concentrará el negocio del litio en el Salar de Atacama hasta 2060, con mayoría estatal, compartida y efectos financieros relevantes para la cuprífera.

Con la constitución formal de NovaAndino Litio SpA, Codelco y SQM dieron término al proceso societario que materializa su acuerdo para el desarrollo del litio en el Salar de Atacama, consolidando una de las operaciones más relevantes del sector minero chileno en las últimas décadas.

La nueva compañía surge de la fusión entre Minera Tarar SpA, filial de Codelco, y SQM Salar SpA, vehículo en el que la minera privada reorganizó sus activos de litio. La operación fue informada al mercado mediante un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), marcando el cierre del Acuerdo de Asociación firmado en mayo de 2024.

Desde el punto de vista operativo, NovaAndino Litio concentrará activos, permisos, contratos, capacidades técnicas y equipos humanos asociados a la producción y comercialización de litio, asegurando la continuidad de las operaciones bajo los contratos vigentes con Corfo y los que regirán a partir de 2031. La sociedad se extiende hasta el año 2060, con una estructura de control que otorga mayoría al Estado a través de Codelco.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, señaló que el acuerdo “permite al Estado participar de manera directa y estructural en un mineral crítico para la transición energética”, agregando que se trata de una asociación “con estándares de gobernanza y transparencia comparables a los de las principales compañías internacionales”.

Desde SQM, en tanto, subrayaron la relevancia del cierre del proceso, el gerente general, Ricardo Ramos, afirmó que la sociedad conjunta “entrega certezas de largo plazo al desarrollo del Salar de Atacama, combinando la experiencia operativa acumulada por décadas con una nueva estructura institucional que responde a las prioridades país”.

El directorio de NovaAndino Litio estará integrado por seis miembros, tres designados por Codelco y tres por SQM, y tendrá su primera sesión a fines de diciembre. En el mercado se espera que esta instancia marque el inicio de la fase de implementación del negocio, con foco en continuidad operacional, eficiencia productiva y cumplimiento de compromisos ambientales y sociales.

Uno de los elementos que acompañan el cierre de la operación es la transferencia a Codelco de la totalidad de las concesiones mineras que SQM mantenía en el Salar de Maricunga, movimiento que refuerza la posición del Estado en otro de los yacimientos considerados estratégicos para el desarrollo futuro del litio.