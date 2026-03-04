Microsoft se asocia con Codelco en Chile para desarrollar IA en faenas y aumentar estándar de ciberseguridad
Tito Arciniega, presidente de la firma fundada por Bill Gates en la región, dijo que esta alianza "refleja el potencial que la inteligencia artificial representa para impulsar el desarrollo del sector minero y del mercado chileno en general".
Ya se ha hecho costumbre que la estatal Codelco suscriba alianzas con grandes actores globales, ya sea en minería, suministro o tecnología. Y a la larga lista de acuerdos a su haber -que incluyen a Anglo, Rio Tinto, Teck, Freeport, NTT, entre otras- se sumó hoy un pacto con Microsoft, con quien la cuprera chilena busca profundizar su camino de transformación digital y avanzar en el uso de inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y seguridad digital, entre otras temáticas.
El acuerdo fue rubricado por el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, y su homólogo de Microsoft Latinoamérica, Tito Arciniega. Según las empresas, el pacto se apoya en una relación de trabajo de más de 27 años entre ambas compañías, periodo en el que han desarrollado proyectos en múltiples áreas. "Esta nueva etapa busca incorporar herramientas de vanguardia, bajo altos estándares de ciberseguridad y protección de datos", dijeron en un comunicado.
“Trabajar con un socio tecnológico de clase mundial como Microsoft consolida nuestro liderazgo en la minería del futuro. Ante una acelerada transformación digital, debemos procesar y considerar grandes volúmenes de datos en las operaciones. Ese es el objetivo de esta alianza: optimizar la gestión de nuestros activos mediante soluciones innovadoras, maximizando el valor que entregamos al Estado de Chile”, comentó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.
A su turno, Tito Arciniega, presidente de Microsoft Latinoamérica, opinó que "esta alianza con Codelco refleja el potencial que la inteligencia artificial representa para impulsar el desarrollo del sector minero y del mercado chileno en general, habilitando operaciones más seguras, eficientes y sostenibles con foco en las personas, la productividad y el valor a largo plazo para el negocio y el país”.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de 18 meses y contará con una estructura de gobernanza conjunta que permitirá hacer seguimiento estratégico y operativo a las iniciativas.
