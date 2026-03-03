CEO de Mundo Pacífico: “Si nos comparamos con la industria en este momento de Chile, en 2025 nos fue genial, súper genial”

Enrique Coulembier, celebra que el año 2025 la firma pasó a ser de pequeña a mediana. Y va por más, con inversiones de US$ 100 millones. También se refiere a la llegada de Millicom y la tensión geopolítica global.

Mundo Pacífico se coronó en 2025 como la empresa que provee el internet más rápido de Chile. “Y del mundo”, dice su CEO, Enrique Coulembier, desde el MWC26 en Barcelona. Ese optimismo se aplica para los resultados del año. “En el 2025 nos fue genial”, dice, cuando para la mayoría de los operadores fue un año difícil. Los números de Mundo Pacífico, controlada por el fondo estadounidense Digital Bridge, especializados en activos de infraestructura de telecomunicaciones, no son públicos, y Coulembier los comparte.

-¿Cómo les fue durante el 2025?

-Si nos comparamos con la industria en este momento de Chile, nos fue genial, súper genial. Nos fue muy bien, superamos nuestras expectativas que habíamos propuesto al fondo de inversión, Digital Bridge. Y que justamente hace dos meses empezó la auditoría porque lo está adquiriendo SoftBank Group, que es un fondo japonés, una adquisición que se cerrará en julio o agosto, lo cual no va a cambiar nada, sino que vamos a tener todavía mucho más respaldo económico para seguir invirtiendo.

-¿Pero cuánto crecieron?

-Mirá, en términos de clientes, nosotros crecimos en el año cerca de 80 mil clientes. Fuimos la empresa que más crecimos, uno más creció (Claro) y todos los demás decrecieron. Entonces no solamente crecimos en conectividad fija sino que también crecimos en temas de televisión y telefonía móvil.

-¿Y cuánto?

-Crecimos más del 23% con respecto al año previo en utilidades, en clientes nosotros crecimos cerca del 10%. Imagínate que a nosotros cada vez se nos hace muy difícil, es muy fácil crecer cuando eres pequeñito, pero nosotros ya tenemos un millón 100 mil clientes, una facturación xxx, pero en términos de Ebitda también tuvimos un récord bastante importante, El tipo de cambio no nos ayudó y así todo, nosotros ya superamos el 43% de Ebitda en la compañía.

Estamos por salir con un bono en el mercado americano a principios de abril. Las agencias de rating nos pusieron dentro de las 10 empresas de telecomunicaciones con mejores Ebitda que hay en América.

-¿Comparten esa idea de que hay demasiados actores en el mercado, que viene un ajuste?

-No. Toda mi carrera profesional la hice en Europa y yo he competido en algunos momentos con otros 15 operadores, 5 redes solapadas de fibra y 15 operadores encima de esa red. Yo vengo de ese entorno. Para mí, Chile, no voy a decir que es un juego de niños porque sería una soberbia importante, pero sí es un mercado normal.

-La entrada de Millocom, ¿cómo cambia el panorama?

- Yo creo que va a inyectar un ánimo importante en el mercado. Todos vamos a tener que aprender, o sea, todos vamos a aprender de todo, nos va a ayudar a buscar la excelencia de nuestro cliente, y quizás por todo, por como va el tema, por como están todos los CEOs en este momento, quizás sí puede haber una consolidación del mercado. Pero es muy difícil consolidar un mercado que ya está casi consolidado. El reto de las compañías es hacer más eficiente su negocio, como lo venimos haciendo hace años.

-¿Cuáles son sus planes de cara al 2026? ¿Cuánto van a invertir?

-En los últimos años venimos muy parejos, venimos invirtiendo cerca de US$ 100 millones en Capex en la compañía, lo que cambia en qué. Ya logramos tener una excelente red, de hecho los premios lo avalan. Residencial, creo que sin tener que apostar por mucho más, puedo decir que vamos a estar peleando el primer puesto en muy poco tiempo, porque está todo revolucionado. Movistar acaba de anunciar el despido del 30% de la plantilla. Yo no me puedo imaginar cómo pueden estar esos trabajadores. Entonces yo creo que nuestros trabajadores están contentos, totalmente concentrados en seguir creciendo, y eso solo va a hacer que nosotros seamos el número uno de Chile.

Pero nuestro Capex sí está volcándose al negocio de empresa, al negocio corporativo, al negocio de gobierno. De hecho, acaban de anunciarnos, ya estamos firmando el contrato, o hemos firmado el contrato del Minsal, también tenemos la Defensoría Penal Pública, la Junji, estamos postulando a otros grandes.

Lo que te quiero decir es que con la conectividad que nosotros tenemos en el país, también nos hace mucho más competitivos en todo lo que sea alguna gestión hacia la población. O sea, carabineros, juzgados, correos, registro civil, porque la conectividad ya la tenemos.

Ahora nos tenemos que volver expertos en vender al servicio para grandes corporaciones.

-¿Y el Estado es un buen cliente? ¿Para bien y a tiempo?

-Yo no voy a entrar en detalles, pero yo creo que tarde o temprano te paga, yo creo que es un buen cliente.

-¿Y qué otro sector están viendo?

-En el sector minero que también nos estamos metiendo. Estamos desarrollando mucha infraestructura de fibra en el norte, porque yo creo que Chile tiene una oportunidad, tiene energía muy barata, podría generar energía muy barata, para que esos data centers tengan energía barata, no tienen que seguir instalándose en la Región Metropolitana porque creo que la infraestructura eléctrica no está preparada, no hay agua, los vecinos se quejan, están todos los sectores ambientalistas en contra.

-¿Y la zona norte es el lugar propicio?

-Yo creo que el norte es “la zona”, entonces nos estamos preparando para que no sea tan difícil que el norte sea “la zona”. Además, estamos trabajando con las mineras, llevando esa conectividad. Nosotros acabamos de poner un servicio de 50 gigas en este momento para la empresa. Un servicio que creo que es con un precio justo. Y esa industria del B2C que nosotros conocemos tanto, trasladada a la empresa, creo que le vamos a dar también un cambio importante al sector.

-¿Y ese va a ser el foco este año? ¿Así dedicarse a invertir en fibra, pero también a entrar a otros mercados como la minería?

-Estamos totalmente focalizados en minería, bancos, el sector público, y obviamente a las pequeñas y medianas empresas, dándole una conectividad y tratándola de desarrollar en todo lo que es eficiencia de automatización.

Yo soy un total convencido de que Chile es el país ideal para poder aplicar todas estas tecnologías y metodologías de conectividad que quizás en otros países no se puedan hacer porque tienen poblaciones muy grandes o porque la burocracia se los come.

- ¿Han pensado adquirir activos como Onnet?

-Lo que pasa es que nuestras redes tienen más capilaridad que la de Onnet.

-¿O sea ustedes son mejores ustedes?

-No mejores, sino que creemos que tenemos capilaridad más distribuida por los sectores rurales y eso hace que nosotros estemos totalmente solapados y una adquisición de Onnet quizás no tenga sentido para nosotros.

-Viene cambio de gobierno. ¿Cuál es su expectativa?

-Es una decisión de los empresarios, es una decisión de los gobiernos, cambiar la digitalización de los países. En Chile la infraestructura está, pero se necesita conocimiento digital. Estamos hablando de armar, de que Chile se convierta en un data center mundial, en un hub digital, donde aterricen todos los cables tan complicados, el último cable de China y demás.

Yo creo que el próximo paso de Chile es que el próximo gobierno empiece a subvencionar la demanda, genere una necesidad cuando ya no recibas a subvención a la demanda a las viviendas ya tenga metido el conocimiento, la necesidad de tener la conectividad y Chile, con la fibra que tiene, llegue a ser del todo un ejemplo para el mundo y logre conectividades del resto de los países desarrollados, de 95% de conectividad fija.

Ese es el foco para que los datacenters se llenen de datos, para que el 5G funcione, para que los coches autónomos vengan, para que toda la digitalización que estamos viendo aquí en esta feria se pueda desarrollar.

-¿Qué lección dejó esta crisis del cable de China Mobile?

-Yo creo que aquí hay un tema de quién va a dominar la tecnología, o sea, más allá de los espías y todo lo que se está hablando y todas las restricciones que se están poniendo por los gobiernos americanos, principalmente, gobierno americano y Europa, contra los países de Asia, esto es una guerra y una carrera por la tecnología.

Los países de este lado, los países occidentales, creo que ya van un paso por detrás. En este momento la tecnología de China está bastante bien desarrollada y nos va a costar a todos llegar a alcanzarla. Entonces, yo creo que va a estar complicado.

-¿Hay una guerra fría tecnológica entre EEUU y China?

-Yo no creo que las potencias más grandes en términos de tecnología, China y Estados Unidos, vayan a entrar en un conflicto entre sí. Pero sí hay mucho ruido con los aliados de un lado, aliados del otro. Porque vuelvo a lo mismo, aquí el problema creo que no es territorio, aquí el problema es un tema comercial, de quién tiene más mercado para poder ofrecer y, a través de la demanda que haya, poder desarrollar tecnología para esa demanda.





