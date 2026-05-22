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Tigo Business: el negocio B2B de Millicom con el que Xavier Niel se presentará en sociedad en Chile

Este martes, en la Embajada de Francia, el magnate galo se reunirá con varios ejecutivos que hoy son clientes de Movistar Empresas.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

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