Subtel por bloqueo de apuestas online: “Hay que ver cuánto nos permite la normativa exigirle a las compañías”

La titular afirmó que trabajan en un protocolo técnico para delinear el cumplimiento del último fallo de la Corte Suprema.

El último fallo de la Corte Suprema fue tajante: las empresas de telecomunicaciones (como Entel, Gtd, WOM, Claro y Movistar) deben bloquear una serie de sitios de apuestas online ilegales, incluidos aquellos “sitios espejo” que las mismas plataformas crearon luego de una primera prohibición mandatada por el máximo tribunal en 2024.

La subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), Romina Garrido, afirmó que –aunque aún no han sido oficiados– trabajan en un protocolo técnico “realista, efectivo y que deje a las partes ‘tranquilas’” para hacer cumplir el fallo.

A la fecha se han reunido con las compañías del rubro, la Superintendencia de Casinos de Juego, Lotería y Polla. Esto ocurre en paralelo a la instrucción del gobierno para ponerle urgencia a la tramitación del proyecto de ley para regular el mercado de las apuestas en línea en Chile.

Del proceso de elaboración de un protocolo, Garrido afirmó que Subtel observó ciertas limitaciones legales “para poder analizar el contenido de las comunicaciones”. No obstante, planteó que ya tienen una tecnología para cumplir con el fallo de la Suprema: la denominada Indicación de Nombre de Servidor (SNI, por su sigla en inglés). Esta, indicó, “sería una de las vías que consideramos que es la menos invasiva”.

Sin embargo, esto aún está en análisis, pues “hay que ver cuánto nos permite la normativa exigirles a las compañías de telecomunicaciones, porque esta es una situación, finalmente, excepcional”.

- ¿Están abiertas las telco a invertir en estas soluciones?

- Saben que tienen que cumplir este fallo, que no fue suficiente la forma en que el tribunal anteriormente dio por cumplido. Y en eso estamos, en esas conversaciones para poder llegar a un protocolo que sea satisfactorio para las dos partes.

- ¿Cómo convive esta solución con el principio de neutralidad de la red?

- Ese es un principio que hemos protegido como sociedad y fuimos de los primeros países en regular, pero tampoco es una regla sin límites. Si hay contenidos ilegales, la neutralidad en la red se ve restringida (...) puede tener contornos, bordes y justamente, hasta dónde podemos sobrepasarlos, es lo que estamos trabajando con los equipos técnicos.

- En el Congreso, describió este terreno como “jabonoso”, ¿por qué?

- Tenemos todo el interés y la voluntad como Subtel para abordar este tema, sin embargo, es mucho más amplio y tiene muchos más factores en que, como sociedad, tenemos que tomar una decisión. Hay temas de enfermedad, de uso por menores, de protección de datos, de medios de pago...

- ¿Qué otros actores deberían estar involucrados en la discusión? ¿La CMF?

-Probablemente, porque si puedes usar una tarjeta de crédito en un sitio ilegal, el tema es de quien te entrega esa tarjeta. Y ahí también podrías pensar en otros actores, que tienen que ver con educación, límite de edad para ciertos contenidos, recibir publicidad de sitios que consideramos ilegales (...). Sin embargo, dentro de lo que nos toca, vamos a hacer todo para que el fallo se pueda ejecutar de la mejor forma y dentro de los límites que tenemos como subsecretaría.