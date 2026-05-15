CEO de Mundo asume como presidente de Chile Telcos con foco en sostenibilidad financiera y seguridad
Enrique Coulembier Picchi dirigirá la asociación durante el periodo 2026–2027.
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Enrique Coulembier Picchi, CEO de Mundo, fue elegido presidente del directorio del gremio de las empresas de telecomunicaciones -Chile Telcos- para el periodo 2026–2027.El economista Alfie Ulloa se mantiene como presidente ejecutivo, encabezando la gestión ejecutiva de la asociación.
Chile Telcos comunicó que "el nuevo directorio asume el liderazgo de una industria que constituye un pilar estratégico para el desarrollo económico y social del país, con impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas" y destacó que "Chile cuenta hoy con la internet fija más rápida del mundo y con precios altamente competitivos, pero enfrenta desafíos que requieren una agenda común y visión de largo plazo".
Uno de esos retos es lograr la sostenibilidad financiera, es decir, fortalecer la capacidad del sector para sostener el ritmo de inversión que ha permitido a Chile alcanzar estándares de liderazgo mundial en calidad de servicio y adopción tecnológica.
Otro objetivo de cara al futuro es impulsar el despliegue y modernización de infraestructura digital para mantener el posicionamiento de Chile como referente regional en conectividad avanzada y habilitar la productividad del país.
Y en tercer lugar, otro desafío de la industria es proteger la infraestructura crítica, lo que pasa por promover marcos regulatorios y medidas efectivas que resguarden la continuidad, seguridad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones.
Chile Telcos es la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa a las mayores empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y de TV pagada: Claro VTR, DirectTV, Entel, Movistar, Mundo y WOM.
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