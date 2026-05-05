Millicom oficializa directorio en Chile y alista cambio desde la marca Movistar a Tigo

A través de un hecho esencial, la telco confirmó el aterrizaje de cinco directivos que conocen de cerca a la teleoperadora originaria de Luxemburgo. Además, la firma dio las primeras señales de la llegada de su marca a través del Inapi.

Telefónica, que en febrero pasado pasó a ser propiedad de la firma luxemburguesa, Millicom, oficializó el aterrizaje de su nuevo directorio. Así lo comunicó la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero el primero de mayo pasado, a través de un hecho esencial.

Pese a que la compañía anteriormente ligada al grupo español tiene una nueva administración a su mando desde febrero pasado –con la colombiana Carolina Vallejo como CEO–, en Chile la firma aún sigue operando bajo las sociedades de Telefónica.

Esto, indican conocedores de la compañía, debería cambiar con la respectiva migración de la marca reconocida Movistar a Tigo, nombre con el que Millicom hoy ofrece sus servicios en países como Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Paraguay, El Salvador y Ecuador.

¿Quiénes entraron, oficialmente, a la mesa en Chile? Se trata de cinco directivos extranjeros que habían sido designados de manera provisoria en febrero pasado, y que conocen de cerca a la operadora.

Hablamos de Bart Van Haeren, CFO de Millicom en Estados Unidos; Pierre-Emmanuel Durand, director de inversiones dentro del holding francés ligado al empresario Xavier Niel, NJJ Telecom; Salvador Escalón, vicepresidente y gerente legal y de compliance en Millicom EEUU; Luciano Pablo Marino, vicepresidente del sector B2C en Millicom; y Alejandro Guerrero Canal, vicepresidente de estrategia y operaciones y de soluciones mayoristas en Latinoamérica.

Los cinco directivos aterrizan oficialmente en reemplazo de los anteriores directores de Telefónica: Cristián Schalscha Doxrud, Claudia Onetto Maitland, Gladys Fuentes Espinoza, Antonio Bueno Figueroa y Martha Elena Ruiz Díaz-Granados.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

¿Cuándo llega Tigo a Chile?

El desembarco más reciente de Millicon con Tigo en la región fue en Uruguay, y se desarrolló a lo grande. Hace dos semanas, con un evento llevado a cabo en Montevideo -al que asistió el mismo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a otras autoridades de gobierno-, Millicom anunció su plan de desembarco con una inversión de US$ 600 millones.

Tras la instancia, el CEO de Millicom, Marcelo Benítez, explicó a los medios uruguayos que "cuando llegamos a Uruguay, lo hicimos con la convicción de presentar nuestra marca en el momento correcto. Ese momento es ahora”.

En Chile, en tanto, dicho momento podría avecinarse. Según pudo constatar DF, el pasado 30 de abril Millicom International Cellular S.A. presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) una solicitud para inscribir la marca “TIGO” en el país, adjuntando incluso una imagen de su característico logo azul para poder operar aquí.

El estado de la petición, se consigna en la plataforma, aún está “en proceso”.

En las dependencias mismas de la empresa, sin embargo, ubicadas en Av. Providencia, este cambio poco a poco se ha ido haciendo visible a través de detalles. Desde el aterrizaje de Millicom en febrero pasado, por ejemplo, algunas direcciones de correo electrónico de trabajadores de Telefónica han pasado a ser @Tigo.cl.

Y, de hecho, la misma gerenta general de la firma ya se tiene en LinkedIn como “CEO Tigo Chile”.