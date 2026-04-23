Tigo de Millicom desembarca en Uruguay con una inversión por US$ 600 millones
Según informó la firma, del total, US$ 100 millones estarán destinados a fortalecer la infraestructura digital a corto plazo.
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Tigo, la marca de telecomunicaciones perteneciente a Millicom International Cellular, concretó su desembarco en Uruguay con una inversión por US$ 600 millones.
Del total, US$ 100 millones estarán destinados a fortalecer la infraestructura digital a corto plazo, según informó la firma.
La llegada fue anunciada en una presentación en Montevideo en presencia del Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y autoridades de gobierno. Allí, la compañía señaló que el plan de inversiones abarcará los próximos cuatro años y tiene un foco en infraestructura, expansión de la red y mejora de la experiencia del cliente.
El CEO de Millicom, Marcelo Benítez, señaló en medios nacionales que "cuando llegamos a Uruguay, lo hicimos con la convicción de presentar nuestra marca en el momento correcto. Ese momento es ahora”.
Asimismo, el CEO de Tigo Uruguay, Fernando Montoya, afirmó que la mirada estará puesta en consolidar la operación y ampliar la cobertura en todo el país, con especial atención en el interior.
El arribo de la compañía al país latinoamericano llega luego de que Millicom concretara la compra de Telefónica Uruguay por US$ 440 millones en octubre de 2025.
La estrategia
La estrategia de Tigo en el país latinoamericano se apoyará en tres ejes. El primero será la infraestructura de red, donde la compañía ya avanzó en la modernización de buena parte del sistema heredado y proyecta una cobertura más amplia y eficiente.
El segundo pilar estará centrado en los clientes. En ese aspecto, la compañía prevé expandir su presencia física mediante nuevas tiendas y puntos de atención, con especial foco en el interior del país.
Por último, el tercer pilar es la oferta de servicios, que incluye tanto soluciones para consumidores individuales como para empresas. Allí, la firma apunta a posicionarse como un socio tecnológico, incorporando herramientas vinculadas a la nube, ciberseguridad y transformación digital.
Según datos de medios nacionales, el inicio de operaciones de Tigo contempla el control de aproximadamente el 29% del mercado de telefonía móvil heredado de Movistar, lo que lo posiciona como un actor relevante en el sector.
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