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En modo "fast track": Subtel ingresa primer decreto para agilizar "permisología" dentro de la industria

Se trata del decreto número 22, que tiene como objetivo aliviar la carga de autorizaciones que enfrentan empresas y concesionarias del sector, en casos de modificaciones o proyectos de bajo riesgo, por ejemplo, instalaciones de fibra óptica.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 13:40 hrs.

Catalina Vicuña empresas telecomunicaciones Subtel Permisología
<p>En modo "fast track": Subtel ingresa primer decreto para agilizar "permisología" dentro de la industria</p>

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