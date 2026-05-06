Seis canales de televisión de Chile demandan a Google por prácticas anticompetitivas
Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red anunciaron una acción judicial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por abuso de posición dominante en los mercados derivados de los motores de búsqueda y los que forman la industria de publicidad digital.
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Los canales de televisión Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red informaron de la presentación de una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Google, "acusando a la compañía de abuso de posición dominante en los mercados derivados de los motores de búsqueda y los que forman la industria de publicidad digital".
Así lo señaló la Asociación Nacional de Canales de Televisión (Anatel), presidida por Pablo Vidal. El gremio argumentó que "cuando los medios de comunicación pierden ingresos por prácticas anticompetitivas, las consecuencias no son solo financieras: se reducen los equipos periodísticos, se achica la cobertura regional, se debilita la fiscalización del poder y la ciudadanía termina con menos y peor información".
La acción se enmarca en una tendencia global. Autoridades y medios de comunicación en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia han acusado y demandado por conductas similares a Google y otras empresas tecnológicas, como Meta.
En Chile, esta demanda se suma a las presentadas ante el mismo tribunal por Copesa S.A., Radio Cooperativa y El Mostrador. El objetivo de la demanda es que el TDLC determine si hay prácticas anticompetitivas, sancione a Google y adopte las medidas necesarias para garantizar una competencia justa en el mercado, indicó Anatel.
Anatel hizo ver que "este no es solo un problema entre empresas: es una amenaza concreta al pluralismo informativo y, por lo tanto, a la democracia".
Al respecto, Pablo Vidal, precisó que “Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica”.
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