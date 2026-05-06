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Seis canales de televisión de Chile demandan a Google por prácticas anticompetitivas

Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red anunciaron una acción judicial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por abuso de posición dominante en los mercados derivados de los motores de búsqueda y los que forman la industria de publicidad digital.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 13:00 hrs.

Catalina Vicuña Google television publicidad
<p>Seis canales de televisión de Chile demandan a Google por prácticas anticompetitivas</p>

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