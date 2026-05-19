Ganancias de Ripley caen 36% el primer trimestre y la firma alude a menor presencia de argentinos en el mercado chileno
Los ingresos del retailer crecieron un 2,3% entre enero y marzo.
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En la noche del lunes, Ripley Corp. presentó sus resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al cierre del primer trimestre. En el período, el retailer registró utilidades por $ 9.793 millones, una disminución del 36% respecto a enero-marzo de 2025.
Este descenso, explicó la compañía, se debe en parte a la caída en la visita de argentinos a sus locales de venta en Chile. A eso se suma un menor resultado no operacional -reflejo de la variación en diferencia de cambio- y un mayor gasto por impuesto a la renta, dado el efecto positivo registrado en el primer trimestre de 2025 asociado principalmente a la corrección monetaria de las bases tributarias, producto de la mayor inflación de ese período.
En tanto, los ingresos se mantuvieron relativamente estables durante el primer trimestre, registrando un alza de 2,3%, hasta los $ 506.746 millones.
La compañía señaló que ese resultado se explica principalmente por el segmento bancario, cuyos ingresos crecieron 10,1%, reflejando la expansión de las colocaciones en ambos mercados.
Por su parte, el negocio retail presentó una leve contracción de 0,6%, cerrando en $ 353.407 millones. Al desagregar los resultados por países, en Perú las ventas crecieron cerca de un 17%, apoyadas por un sólido desempeño operativo, con un avance de 15,4% en ventas mismas tiendas (SSS, por sus siglas en inglés).
En Chile, los ingresos del segmento retail cayeron un 9,3%, totalizando $ 215.163 millones. Según explicó la firma, esto responde principalmente a una alta base de comparación, asociada a una mayor afluencia de visitantes argentinos durante el primer trimestre de 2025, efecto que se fue moderando a lo largo de ese año. Adicionalmente, el desempeño se vio impactado por un menor número de tiendas operativas en comparación con el mismo período del año anterior.
Finalmente, el segmento inmobiliario registró un crecimiento de 9%, explicado por un buen desempeño operativo y la evolución favorable de sus activos.
“Los resultados de este primer trimestre confirman la capacidad de nuestras operaciones en Perú para capturar el dinamismo del consumo y elevar su rentabilidad. A ello se suma la positiva evolución de nuestro negocio inmobiliario, con centros comerciales que continúan mostrando altos niveles de ocupación, crecimiento en ingresos y una sólida generación de Ebitda. A nivel regional, seguimos consolidando la fortaleza de nuestro modelo de negocios diversificado, con un enfoque claro en eficiencia y rentabilidad”, explicó el CEO de Ripley, Lazaro Calderón.
El avance del marketplace
En sus resultados, la firma señaló que durante el trimestre siguieron avanzando hacia un modelo de e-commerce más selectivo y rentable, con un marketplace que creció 17,9% respecto al mismo período del año pasado.
Además, agregaron que el ecosistema físico-digital registró más de 47 millones de visitas digitales promedio durante el trimestre, reflejando un crecimiento de 11,5%, explicado principalmente por el mayor tráfico de la aplicación en ambos países, la que logró aumentar su número de visitantes en aproximadamente un 37% interanual.
Durante el primer trimestre de 2026, el canal online continuó consolidando su ritmo de recuperación, manteniendo la tendencia positiva observada durante 2025, año en que el negocio digital mostró una mejora progresiva en su desempeño trimestral.
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