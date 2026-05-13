Mathias Wilenmann, gerente de Venta Empresas: “Las regiones serán clave para el crecimiento de Falabella Empresas”

El empresa lanzó a fines de abril una nueva unidad de negocio especializada en e-commerce B2B. "Vemos un potencial importante en industrias regionales ligadas al turismo, agricultura, forestal, pesca y ganadería, especialmente en el sur", destacó el ejecutivo. "Son sectores donde una plataforma digital puede simplificar mucho los procesos".

Consciente de que el mercado B2B (empresa a empresa) es casi cuatro veces mayor que el de consumidores personas, Falabella está apostando a competir con los distribuidores mayoristas tradicionales. Por eso, a fines de abril lanzó su nueva unidad de negocios Falabella Empresas, enfocada en el comercio online y que integra en una sola plataforma una experiencia de compra diseñada especialmente para este segmento.

Aunque es una extensión de Falabella.com, incorpora beneficios como nuevos descuentos por volumen, además de funcionalidades que facilitan la gestión, como listas de compras descargables. Las empresas que se registren podrán acceder a un catálogo de miles de productos en categorías como tecnología, insumos de oficina, hotelería y restaurantes, entre otros.

Pese a que tiene un foco nacional, el gerente de Venta Empresas de Falabella, Mathias Wilenmann, destaca el potencial de la nueva unidad para regiones. “Uno de los atributos más importantes para las regiones es la capacidad logística del ecosistema. Contamos con cobertura desde Arica a Punta Arenas y una amplia red de tiendas físicas que facilita tanto el despacho como el retiro de productos, entregando mayor flexibilidad y conveniencia para las empresas”.

En entrevista con DF Regiones, el ejecutivo subraya que la plataforma llevará “una oferta competitiva a zonas donde muchas veces el acceso a proveedores especializados es más limitado”.

Regiones e indutrias

- ¿En qué regiones ven mayor potencial para el crecimiento del e-commerce B2B?

- Vemos un potencial especialmente relevante en la zona sur del país, donde existe una alta concentración de Mipyme y actividades económicas muy alineadas con nuestra propuesta de valor. Biobío, Maule, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos concentran cerca de 27% de las Mipyme del país, lo que las convierte en mercados muy atractivos.

En paralelo, creemos que el norte también representa una gran oportunidad a futuro, especialmente por industrias como la minería, donde existe demanda por soluciones más especializadas, financiamiento y herramientas de gestión corporativa.

- ¿Existen industrias o actividades económicas regionales donde proyecten una mayor demanda por compras digitales empresariales?

- Nuestro foco inicial está puesto principalmente en las PYME y oficinas, pero vemos un potencial importante en industrias regionales ligadas al turismo, agricultura, forestal, pesca y ganadería, especialmente en el sur del país. Son sectores donde existe una necesidad constante de abastecimiento, reposición y equipamiento, y donde una plataforma digital puede simplificar mucho los procesos de compra.

Además, regiones con fuerte presencia minera, como Antofagasta —que concentra cerca del 3,1% de las Mipyme del país— también representan una oportunidad relevante para soluciones B2B más especializadas.

“En el sur, donde existe alta actividad ligada al turismo y la hotelería, vemos oportunidades relevantes para categorías como línea blanca, mobiliario, decoración, tecnología y equipamiento operacional”.

Cateogrías de productos

- ¿Qué categorías tendrán mayor relevancia en regiones para Falabella Empresas?

- Categorías como tecnología, equipamiento e insumos de oficina tendrán una demanda transversal a nivel nacional. Pero el ecosistema Falabella y nuestro marketplace nos permiten ofrecer un surtido adaptado a distintas industrias regionales. Vemos especial potencial en categorías asociadas a hotelería, restaurantes, mantención, reparación y equipamiento comercial, particularmente en zonas con fuerte desarrollo turístico y de servicios.

Por ejemplo, en regiones del sur, donde existe una alta actividad ligada al turismo y la hotelería, vemos oportunidades relevantes para categorías como línea blanca, mobiliario, decoración, tecnología y equipamiento operacional.

- ¿Qué rol esperan que tengan las regiones en el crecimiento futuro de Falabella Empresas?

- Las regiones serán clave en el crecimiento de Falabella Empresas. Nuestro objetivo es construir una plataforma con alcance nacional, apoyándonos en la cobertura logística y la red física del ecosistema Falabella para acercar esta propuesta a empresas de todo Chile.

Hoy, fuera de la Región Metropolitana (RM) se concentra más de 55% de las Mipyme del país, lo que refleja el enorme potencial de crecimiento regional para soluciones de e-commerce B2B.

Además, nuestra expectativa es poder expandir esta experiencia a otros mercados donde Falabella ya tiene presencia, como Perú y Colombia.

Tendencias y logística

- ¿Qué tendencias están viendo en digitalización de compras corporativas fuera de la RM?

- Las empresas están cambiando rápidamente su forma de comprar. Hoy, cerca de 50% de los tomadores de decisión en empresas son nativos digitales y esperan experiencias simples, rápidas y eficientes también en el mundo B2B.

Además, el avance de conectividad, fibra óptica y tecnología 5G ha acelerado la digitalización en regiones. Actualmente, Internet llega a cerca de 97% de los hogares del país, lo que ha reducido brechas y facilitado la adopción de herramientas digitales fuera de Santiago.

Creemos que existe una oportunidad muy relevante para seguir desarrollando soluciones digitales que simplifiquen la operación diaria de las PYME regionales.

- ¿Cómo puede una plataforma como Falabella Empresas ayudar a simplificar procesos para empresas fuera de Santiago?

- Falabella Empresas está pensada específicamente para empresas, con una experiencia adaptada a sus necesidades y herramientas que simplifican la gestión de compra. La plataforma incorpora funcionalidades como descuentos por volumen, un catálogo curado para empresas y una experiencia digital simple y rápida.

Pero uno de los atributos más relevantes para regiones es la capacidad logística del ecosistema Falabella. Contamos con cobertura desde Arica a Punta Arenas y una amplia red de tiendas físicas que facilita tanto el despacho como el retiro de productos, entregando mayor flexibilidad y conveniencia para las empresas.

Esto permite acercar una oferta competitiva incluso a zonas donde muchas veces el acceso a proveedores especializados es más limitado.

Historial y expectativas

- ¿Hay regiones donde históricamente Falabella.com ya haya observado una mayor demanda de compras asociadas a empresas o abastecimiento?

- Hoy la mayor parte de las compras con factura en Falabella.com sigue concentrándose en la RM, con cerca de 60% de participación. Pero creemos que existe una oportunidad importante de crecimiento en regiones a medida que incorporamos una propuesta más especializada para empresas.

Nuestro foco está en desarrollar una oferta relevante para industrias regionales, con categorías ligadas a hotelería, gastronomía, mantención, reparación y equipamiento comercial, donde vemos una demanda creciente.

- ¿Qué expectativas tienen respecto al crecimiento del comercio electrónico B2B en regiones en los próximos años?

- Creemos que el e-commerce B2B todavía tiene un espacio importante de crecimiento en Chile, especialmente fuera de la RM. Cada vez más PYME están adoptando herramientas digitales para simplificar su operación y optimizar tiempos, y eso también está transformando la forma en que compran y se abastecen.

Considerando que más de la mitad de las Mipyme del país se encuentran fuera de Santiago, vemos un potencial muy relevante para que las regiones tengan un rol cada vez más importante en el crecimiento del comercio electrónico B2B en los próximos años.