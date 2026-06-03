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Se desata disputa legal en Sierra Gorda: Firma local se querella por presunto fraude y la minera apunta a “acusación infundada y calumniosa”

“El perjuicio patrimonial es verosímilmente elevado”, dijo Andes Pacific Development en su acción judicial. “Sierra Gorda SCM se reserva el ejercicio de todas las acciones civiles y/o penales que correspondan”, anunció la empresa ligada a la polaca KGHM.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 09:40 hrs.

J. Troncoso Ostornol
<p>Se desata disputa legal en Sierra Gorda: Firma local se querella por presunto fraude y la minera apunta a “acusación infundada y calumniosa”</p>

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