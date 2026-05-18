Parque Arauco refuerza polo gastronómico en Kennedy y centro comercial suma 97 locales

Operadora de malls inaugurará un food court en los pisos 4 y 5, en un local donde ya invierte US$ 193 millones en la Fase Cerro Colorado.

Es una sinergia positiva. Los centros comerciales están apostando cada vez más en sus polos gastronómicos bajo la premisa de que los clientes que llegan a comer se quedan a comprar y en esa línea, Parque Arauco se prepara para inaugurar su food court en su mall de Kennedy, destinando dos pisos para su oferta de restaurantes.

Como lo explica Andrés Torrealba, gerente general de Parque Arauco División Chile, “​este nuevo espacio, en los pisos 4 y 5, en una zona recién integrada al mall, fomenta una sinergia positiva: los clientes gastronómicos tienen una alta probabilidad de quedarse a recorrer las tiendas de retail (o viceversa), creando un circuito fluido entre el retail y la gastronomía”.

La nueva zona de restaurantes destaca por un mix gastronómico que incluye Peruvian Street Food y Vapiano Express, "marcas creadas exclusivamente para este espacio que no están presentes en ningún otro mall de Chile", dice Torrealba. A ellas se suman propuestas como Ramen One, Emporio Schwencke, El Valenciano y Falafel Republic, entre otros.

Con esta apertura, el gerente general de Parque Arauco División Chile resalta que "el centro comercial se consolida una de las ofertas gastronómicas más potente en el país, sumando un total de 94 propuestas que incluyen 27 locales en el Boulevard, diez en Bazar Gourmet, nueve en Santiago Open Gourmet, los 26 nuevos locales del Food Court, cinco cafeterías y 17 módulos gastronómicos".

Torrealba precisa que este nuevo food court está en una ubicación estratégica, muy cercana al Parque Araucano, que conecta con Nueva Las Condes, una zona con importante concentración de oficinas corporativas. Adicionalmente, se prevé que a finales de 2028 el metro llegue con una conexión directa al centro comercial, lo que aumentará, sin duda, el flujo de personas en el centro comercial.

La ampliación de este espacio se integra en el plan para Parque Arauco Kennedy, que hoy tiene la mirada puesta en la Fase Cerro Colorado. Con una inversión de US$ 193 millones y la suma de 35.400 metros cuadrados (m²) que se completa su ejecución durante el primer semestre de 2027, el mall se prepara para ser un centro neurálgico de Nueva Las Condes.

En términos de infraestructura, Aníbal Huneeus, el gerente comercial de la división Chile Parque Arauco, detalla que el proyecto contempla un crecimiento relevante en sus 1.784 m² de área bruta locataria (ABL), se ha incrementado su capacidad de asientos en un 50%, pasando de los 1.200 del formato anterior a un total de 1.800 ubicaciones.



