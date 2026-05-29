Entel agota instancias y va a la Corte Suprema contra WOM por las “chicas 1, 2, 3” y otras campañas

Fue en abril de 2018 cuando Entel decidió acudir a la justicia e interponer una demanda en contra de WOM por presunta competencia desleal en el mercado de publicidad. Entre otras conductas, la firma ligada a las familias Hurtado, Matte y Fernández reclamó por una proyección no consentida del logo de WOM en su emblemática Torre Entel y la utilización de música y coreografías vinculadas a “las chicas 1, 2, 3”, de Entel.

Pero tanto en el 7° Juzgado Civil como en la Corte de Apelaciones, se rechazó la demanda. En primera instancia, en 2022, se estimó que los actos son “admitidos en el mundo publicitario” y descartó que se hubiese buscado desviar clientela.

Ahora, Entel jugará sus últimas cartas en la Corte Suprema. El pasado 7 de abril, el máximo tribunal notificó el ingreso de un recurso de casación interpuesto por Entel, en el que la firma plantea que no se consideró una de las pruebas presentadas, como pronunciamientos del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, donde –según argumentó Entel– “se sancionaron conductas similares a las de WOM por estimarse que no se condicen con las prácticas y costumbres aceptadas en la publicidad”.