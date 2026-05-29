Telcos en la misma frecuencia: sus líderes fijan posiciones y piden a las autoridades simplificar regulación
En el marco del Telecom Congress, representantes de WOM, Entel, OnNet Fibra y Tigo transparentaron sus preocupaciones de cara al desarrollo del sector.
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Hasta las dependencias de El Mercurio llegaron la mañana de este jueves diferentes representantes y actores de la industria de telecomunicaciones, incluidos el (ahora) biministro Louis de Grange y la subsecretaria Romina Garrido, para asistir al Telecom Congress, evento organizado por el mismo medio que buscó poner sobre la mesa los principales avances, preocupaciones y desafíos existentes en el sector.
Así, tanto en los espacios de networking como arriba del escenario –donde se desarrolló un panel con los principales CEO y representantes junto a la líder de Subtel– se repitieron algunos conceptos claves, que apuntaron hacia dónde debe dirigirse el barco: certeza jurídica, simplificación de permisos y una mayor colaboración entre el Estado y el sector privado.
Certeza jurídica
“Es la palabra del momento”, afirmó a DF la directora de Asuntos Públicos, Legales y Regulatorios de WOM, María Paz Cerda, haciendo referencia al concepto de certeza jurídica, que –a su juicio– el Estado debe entregar a empresas que invierten en el país.
Según manifestó, hoy existe un exceso de regulación que es “duplicada muchas veces o inconsistente”. En el caso de WOM, la firma tiene comprometido inversiones por US$ 200 millones para este año, que irán enfocados en el despliegue de 5G e infraestructura adicional.
En esta línea, Cerda apuntó que los tiempos de los permisos hoy son demasiado altos. “Nosotros tenemos antenas y sitios donde desde hace años que no tenemos todavía la autorización. Todo eso te demora o te puede hacer incumplir un plazo. Y los que más se ven impactados al final son las personas”.
Desde su vereda, el CEO de Entel, Antonio Büchi, apuntó a la importancia de que el Estado tenga un rol de “facilitador”, actitud que “le notamos (a la subsecretaria) desde el inicio de su gestión. Ya ha abordado cosas como ir a destrabar la maraña de regulaciones que hay por debajo, el reglamento, y creo que eso ha sido muy positivo”, destacó.
Sin embargo, señaló que aún falta quitar cargas “artificiosas” que se han puesto a actores, “como fueron los límites de espectro”, que forzó la existencia de cuatro operadores.
“Liberemos al sector privado, más que crear agencias“, enfatizó antes ante el público, sobre el escenario.
En materia de inversiones, afirmó que estas hoy dependen de la renovación de sus concesiones, en las que invierten cerca de US$ 200 millones y US$ 300 millones cada año y hoy “están venciendo”.
En esta materia, señaló que hoy resulta “impresentable” desembolsar dichos montos “sin tener certeza jurídica”.
Por su parte, el CEO de OnNet Fibra, José Miguel Torres, ahondó en esto último asegurando que la discusión debe estar en entender la digitalización como sinónimo de crecimiento y desarrollo país.
“No se trata de debilitar estándares, sino de eliminar paradigmas y ordenar procedimientos para dar señales claras a quienes invierten en redes críticas para el país”, explicó.
Además, enfatizó que se requiere de una coordinación público-privada y una mirada a largo plazo para que Chile pueda transformar su liderazgo en cobertura, en una ventaja productiva.
Una industria “retada”
La jornada contó con un esperado debut: a casi cuatro meses de la compra de Telefónica, la colombiana Carolina Vallejo realizó su primera aparición pública como CEO de Tigo.
De momento, transparentó que desde la firma están enfocados en mejorar la sostenibilidad financiera de la compañía en el país y entregar la mejor conectividad y servicio.
Sobre el escenario, junto a sus pares, coincidió en que hoy la industria está “retada”, pues todos los años el tráfico “nos crece en un 70%”, lo que significa que “todos los años tenemos que ampliar nuestras capacidades”.
De su tiempo en Chile, aseguró que “vemos con muy buenos ojos el fast-track que se ha propuesto desde Subtel, la simplificación de la industria” y que esperan poder trabajar “hombro a hombro” con a un Estado que facilite la inversión y entienda las exigencias del sector.
ROMINA GARRIDO, SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES.
Subtel se refiere a cable chino y asegura que está aún “en revisión“
- Uno de los temas que más generó murmullo dentro del Telecom Congress fue el futuro del denominado cable chino, que la empresa China Mobile busca desplegar en el país. Al ser consultada la subsecretaria Romina Garrido sobre si estaría abierta a reunirse con ellos a través de lobby, segura, afirmó: “Por supuesto que sí“.
- De hecho, transparentó que el lunes de esta semana se reunió con el embajador de China, Niu Qingbao, con quien –reveló– abordaron el tema y conversaron sobre “lo importante que es mantener las buenas relaciones entre dos países que tienen importantes negocios (...) y que esto se resuelva de la manera más amistosa y más justa para ambas partes”.
- ¿Por tanto no está 100% descartado el cable chino?, se le consultó. “No, por supuesto que no. Está siempre en revisión“, respondió.
- Sobre la discusión que ha circulado sobre la posibilidad de que su organismo sea trasladado al Ministerio de Economía, luego de que el ministro Louis de Grange haya pasado también a liderar Obras Públicas, la titular afirmó que no cree que sea el lugar donde la Subtel deba estar. “¿Por qué deberíamos compartir Turismo, Pesca y Telecomunicaciones?”, planteó.
- “Quizás yo pensaría en una reformulación un poco más tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología; y pensaría en ir, de esa manera, articulando más las conversaciones entre los distintos actores que están dispersos. No soy partidaria de crear más, más, más agencia ni más burocracia”, señaló.
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