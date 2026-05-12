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Starlink, fibra óptica y US$ 221 millones: la ofensiva de Entel para liderar el mercado peruano

El CEO de Entel Perú, Alexis Licci, afirmó que el lanzamiento del servicio direct to cell se enmarca en medio de una brecha de conectividad de casi el 7,4%.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 20:30 hrs.

Perú telecomunicaciones ENTEL 5G fibra óptica Catalina Vicuña
<p>Alexis Licci, gerente general de Entel Perú.</p>

Alexis Licci, gerente general de Entel Perú.

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