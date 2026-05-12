Starlink, fibra óptica y US$ 221 millones: la ofensiva de Entel para liderar el mercado peruano

El CEO de Entel Perú, Alexis Licci, afirmó que el lanzamiento del servicio direct to cell se enmarca en medio de una brecha de conectividad de casi el 7,4%.

Desde Lima, Perú

En diciembre, Perú se convirtió en el segundo país de Latinoamérica y el sexto en el mundo (después de Chile) en implementar la tecnología direct to cell de Starlink.

La alianza, en sencillo, permite que -tras una segunda fase lanzada en abril pasado- hoy los usuarios puedan acceder a SMS, WhatsApp, X, Google Maps en zonas donde no llega conectividad. El servicio fue inaugurado en Ica, originalmente, y luego testeado por DF en la localidad de Cieneguilla, a 28 km de la ciudad de Lima.

La llegada del nuevo servicio no pasó desapercibido. Según Alexis Licci, CEO de Entel Perú, en el país vecino prepondera una brecha digital relevante, que se explica principalmente por su geografía.

En cifras, ilustró, hoy “un 7,4% de los hogares no tienen acceso a ningún tipo de internet en Perú. Haciendo un cálculo rápido, serían alrededor de 3 millones de personas”. Por eso, explicó que la alianza con la firma del magnate Elon Musk (que tiene, inicialmente, una cláusula de exclusividad por un año) los tiene con altas expectativas, “y le vamos a sacar todo el partido que podamos”.

El hito se enmarca en el aniversario número 13° desde que la telco chilena –ligada a las familias Hurtado Vicuña, Matte y Fernández León– compró la operadora Nextel y apostó por entrar a Perú. Dicho aterrizaje hoy le significa a Entel el 35% de sus ingresos, 10 millones de clientes y el segundo lugar en cuanto a participación de mercado (medida por el porcentaje de ingresos) allá, después de Claro.

Pero quieren ser los primeros. Y, según el ejecutivo, “lo que viene ahora después de la rentabilidad es el crecimiento, pero con escala”.

“Podríamos poner una muralla china entre Chile y Perú”

Entel invertirá US$ 221 millones en Perú para este 2026. De ese total, explicó Licci, US$ 178 millones irán al fortalecimiento y despliegue de red móvil 4G y 5G; US$ 21 millones al negocio de empresas y mayorista; y otros US$ 21 millones al negocio fijo, de hogar y fibra óptica, que se enmarca en un acuerdo con la firma peruana Wi-Net Telecom.

Esto último, afirmó, “ya nos convierte en un operador integral de telecomunicaciones en Perú. Nos pone pantalones largos de verdad (...) ya con esto tenemos una posibilidad bastante grande de ir convirtiéndonos, acercarnos a ser los primeros (en el mercado), que es lo que nosotros queremos”.

En esta línea, adelantó que para finales de año está previsto el aterrizaje de Entel TV (hoy ya operativo en Chile) en Perú.

¿Qué tanto depende la operación vecina de nuestro país? Licci afirmó que ambas pueden funcionar como empresas independientes, pues “tenemos flujo de caja positivo (...) Podríamos poner una muralla china entre Chile y Perú y esta empresa sigue funcionando perfectamente”, ilustró. Sin embargo, añadió que intentan aprovechar las “sinergias”. “Lo vemos como una oportunidad de ir trayendo cosas, incluso llevar cosas de acá hacia Chile”.

También son cuatro competidores

En mayo de 2025, Entel Perú hizo su primera prueba piloto de Starlink en Arequipa, junto al entonces ministro de Transportes. Ese mismo día, sin embargo, la contingencia política hizo que el titular de cartera tuviera que asumir como ministro de Economía.

Anécdotas como esas, explicaron desde Entel, ejemplifican el incierto contexto político y económico de Perú. “Nos hemos juntado con casi 10 ministros de Transporte y Comunicaciones, lo que hace muy difícil avanzar”, ilustró Lucci.

Sin embargo, explicó que desde la firma mantienen una visión de largo plazo allá. “Creemos en el potencial del país y por eso seguimos apostando por invertir, innovar y desarrollar infraestructura que permita conectar a más peruanos y contribuir al desarrollo digital”.

El ejecutivo añadió que hoy el mercado es mucho más desafiante y competitivo, principalmente por la existencia de cuatro operadores (Claro, Entel, IntegraTel y Bitel), al igual que en Chile.

A su juicio, hoy existe “una fuerte presión sobre precios, una demanda creciente de inversión en infraestructura y tecnología, y al mismo tiempo mayores exigencias regulatorias y operativas. Todo ello obliga a las empresas a ser mucho más eficientes para sostener un crecimiento saludable y rentable”.

El ejecutivo señaló que en la compañía estiman que en Chile y Perú lo que ha ocurrido es que se ha generado de manera “artificial” que haya cuatro operadores, dejando un espacio disponible en el cual “siempre hay alguien que va a entrar”.

“Eso termina haciendo que haya una sobre competencia y no se genere la economía de escala mínima para poder sostener las inversiones que generan buenos retornos”, argumentó Licci.