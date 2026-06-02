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Minera vinculada a Glencore suspende operaciones por bloqueos de comunidades en Colombia

Cerrejón informó que está a la espera de una reunión con el Gobierno y las comunidades que se realizará el próximo jueves y dijo que la reanudación progresiva de las actividades dependerá de que no se presenten nuevos bloqueos.

Por: Reuters.

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 15:00 hrs.

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<p>Minera vinculada a Glencore suspende operaciones por bloqueos de comunidades en Colombia</p>

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