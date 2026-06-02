Minera vinculada a Glencore suspende operaciones por bloqueos de comunidades en Colombia

Cerrejón informó que está a la espera de una reunión con el Gobierno y las comunidades que se realizará el próximo jueves y dijo que la reanudación progresiva de las actividades dependerá de que no se presenten nuevos bloqueos.

La mina Cerrejón de Colombia, unidad perteneciente a la suiza Glencore, suspendió sus operaciones mineras, férreas y portuarias desde este lunes, debido a un bloqueo de las comunidades a su línea férrea, informó la empresa en un comunicado.

Cerrejón es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada en el departamento de La Guajira, en el noreste de Colombia, que incluye una mina, una línea férrea de 150 kilómetros de longitud y un puerto sobre el mar Caribe desde donde se exporta el combustible.

"En consecuencia, la mayoría de los contratos de trabajo quedan suspendidos, salvo aquellos indispensables para labores de cuidado y mantenimiento durante la suspensión. Estas actividades incluirán las medidas sociales requeridas y los controles ambientales obligatorios", precisó la compañía en el documento emitido el lunes.

La empresa informó en otro comunicado que está a la espera de una reunión con el Gobierno y las comunidades que se realizará el próximo jueves y dijo que la reanudación progresiva de las actividades dependerá de que no se presenten nuevos bloqueos, interrupciones o afectaciones a la movilidad sobre la línea férrea y demás infraestructuras asociadas a la operación.

Cerrejón reveló que este año ha enfrentado alrededor de 80 bloqueos que han afectado sus operaciones, especialmente las actividades ferroviarias, pese a que la mayoría de los hechos no tienen relación con la actividad de la mina.

Glencore, que genera más de 12.000 puestos de trabajo en la mina de Colombia, enfrenta frecuentes protestas de comunidades indígenas y ataques con explosivos a su ferrocarril por parte de la guerrilla izquierdista que afectan su operación.

Cerrejón cerró el año 2025 con una producción de 16,8 millones de toneladas de carbón, una contracción del 12,5% en comparación con las 19,2 millones de toneladas reportadas en 2024.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo a comienzos de mayo que iba a solicitar a Glencore sentarse con la comunidad y las autoridades para discutir el cierre de la mina de carbón.

El gobierno del Presidente Gustavo Petro, quien termina su mandato de cuatro años en agosto, prohibió la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y de minerales como el carbón, para impulsar un proceso de transición hacia energías limpias y renovables.