Minera vinculada a Glencore suspende operaciones por bloqueos de comunidades en Colombia
Cerrejón informó que está a la espera de una reunión con el Gobierno y las comunidades que se realizará el próximo jueves y dijo que la reanudación progresiva de las actividades dependerá de que no se presenten nuevos bloqueos.
Noticias destacadas
La mina Cerrejón de Colombia, unidad perteneciente a la suiza Glencore, suspendió sus operaciones mineras, férreas y portuarias desde este lunes, debido a un bloqueo de las comunidades a su línea férrea, informó la empresa en un comunicado.
Cerrejón es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada en el departamento de La Guajira, en el noreste de Colombia, que incluye una mina, una línea férrea de 150 kilómetros de longitud y un puerto sobre el mar Caribe desde donde se exporta el combustible.
"En consecuencia, la mayoría de los contratos de trabajo quedan suspendidos, salvo aquellos indispensables para labores de cuidado y mantenimiento durante la suspensión. Estas actividades incluirán las medidas sociales requeridas y los controles ambientales obligatorios", precisó la compañía en el documento emitido el lunes.
La empresa informó en otro comunicado que está a la espera de una reunión con el Gobierno y las comunidades que se realizará el próximo jueves y dijo que la reanudación progresiva de las actividades dependerá de que no se presenten nuevos bloqueos, interrupciones o afectaciones a la movilidad sobre la línea férrea y demás infraestructuras asociadas a la operación.
Cerrejón reveló que este año ha enfrentado alrededor de 80 bloqueos que han afectado sus operaciones, especialmente las actividades ferroviarias, pese a que la mayoría de los hechos no tienen relación con la actividad de la mina.
Glencore, que genera más de 12.000 puestos de trabajo en la mina de Colombia, enfrenta frecuentes protestas de comunidades indígenas y ataques con explosivos a su ferrocarril por parte de la guerrilla izquierdista que afectan su operación.
Cerrejón cerró el año 2025 con una producción de 16,8 millones de toneladas de carbón, una contracción del 12,5% en comparación con las 19,2 millones de toneladas reportadas en 2024.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo a comienzos de mayo que iba a solicitar a Glencore sentarse con la comunidad y las autoridades para discutir el cierre de la mina de carbón.
El gobierno del Presidente Gustavo Petro, quien termina su mandato de cuatro años en agosto, prohibió la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y de minerales como el carbón, para impulsar un proceso de transición hacia energías limpias y renovables.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ampliar distribución de fondos de terceros en Latinoamérica: la estrategia de VolcomCapital tras adquirir XLC
La adquirida posee contratos de colocación con Aberdeen, Franklin Templeton y Janus Henderson. Felipe Monárdez se mantendrá en el negocio como socio de la compradora, junto a José Miguel Bulnes y Felipe Larraín.
Los estudios jurídicos chilenos que trabajan en la megaoperación entre Paramount y Warner Bros
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) comenzó su investigación acerca del negocio por US$ 111.000 millones que esperan concretar las gigantes audiovisuales y que debe ser visado en varias jurisdicciones alrededor del mundo.
Kast empujará la ley de Transferencia Tecnológica y aboga por "diseñar y entrenar" IA en Chile
El la cuenta pública, el mandatario planteó en ciencia y tecnología pasar de exportar materias primas a capturar valor de las cadenas tecnológicas del futuro, y puso a la inteligencia artificial como eje de su política científica.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete