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Grandes mineras golpean la mesa por cambio al impuesto al diésel y critican que asumirían el 74% del costo de la medida

Con la disposición planteada por el Gobierno, las empresas del sector pasarían de recuperar el 100% del impuesto específico al diésel a solo el 31%, provocando un aumento de sus costos.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 25 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Minera combustible petróleo Patricia Marchetti
<p>Fotos: Bloomberg</p>

Fotos: Bloomberg

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