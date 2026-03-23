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Alza histórica anotarán combustibles esta semana y Gobierno propone siete medidas para contener impacto

Junto con anunciar que la gasolina subirá $ 370 por litro y el diésel $ 580, el ministro Quiroz aseguró que no se tocará la tarifa del Transantiago y que bajará el valor de la parafina.

Por: S. Valdenegro, R. Carrasco y C. León

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 22:27 hrs.

Rodolfo Carrasco Sebastian Valdenegro Hacienda combustible Jorge Quiroz
<p>El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue el gran protagonista de la jornada. Foto: Aton.</p>

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue el gran protagonista de la jornada. Foto: Aton.

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