Brasileña Nubank y Grupo Éxito de Colombia renuevan sus cúpulas ejecutivas, pero apuestan a fichajes con vasta experiencia
El neobanco informó el nombramiento de Rob Livingston como director financiero (CFO), mientras que el conglomerado de retail designó a Paula Sanabria como directora comercial y a Juan Camilo Suárez como director de tecnología y transformación digital.
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A casi un mes de la presentación de resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año, Nubank y Grupo Éxito anunciaron nuevos cambios en su plaza ejecutiva.
El neobanco de origen brasileño informó el nombramiento de Rob Livingston como director financiero (CFO). El ejecutivo asumirá el cargo a partir del 13 de julio en sustitución de Guilherme Lago, quien pasará a ocupar el cargo de asesor especial del consejo de administración, prestando servicios de consultoría en desarrollo corporativo y otros asuntos estratégicos.
Livingston cuenta con más de 30 años de experiencia en servicios financieros en Norteamérica, Europa y Asia, y se incorpora a Nubank desde Visa, donde ocupó el cargo de director financiero para Norteamérica, la unidad de negocio más grande de la compañía.
Anteriormente, trabajó 18 años en Capital One. Es licenciado en Economía por la Universidad de Yale.
A través de un comunicado, Livingston afirmó estar entusiasmado por unirse a Nubank y afirmó que "lo que este equipo ha construido en tan solo 13 años es verdaderamente extraordinario, pero la oportunidad que se presenta es aún más prometedora”.
Grupó Éxito
Por otro lado, el conglomerado de retail y comercio minorista de origen colombiano, anunció nuevos cambios en su alta gerencia como parte de su estrategia de largo plazo enfocada en fortalecer su liderazgo regional, acelerar la transformación digital y consolidar una propuesta comercial más competitiva.
En esa línea, la compañía dio a conocer el nombramiento de Paula Sanabria como directora comercial y de Juan Camilo Suárez como director de tecnología y transformación digital.
De acuerdo con Grupo Éxito, estas incorporaciones buscan reforzar capacidades clave relacionadas con la gestión comercial, la innovación, el conocimiento del cliente y la evolución tecnológica de sus operaciones.
Sanabria es administradora de empresas y cuenta con 26 años de experiencia en el sector retail. A lo largo de su trayectoria, ha liderado procesos relacionados con la gestión estratégica de categorías, el desarrollo de equipos y la ejecución de estrategias comerciales orientadas a resultados.
Asimismo, Suárez es ingeniero de producción de la Universidad Eafit y ha complementado su formación con estudios en instituciones como MIT, Duke y Stanford. Acumula más de 28 años de experiencia liderando operaciones digitales y procesos de transformación empresarial en América Latina.
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