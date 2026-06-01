"La Serenísima S.A": la nueva sociedad creada entre Arcor y Danone para expandirse en el negocio lácteo argentino
La constitución de la firma tiene como objetivo la realización de operaciones financieras y de inversión, incluyendo la posibilidad de adquirir participaciones en empresas ya existentes o en futuras compañías.
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Como parte de su estrategia de profundización en el mercado lácteo argentino, Arcor y Danone anunciaron la creación de La Serenísima S.A, una sociedad creada como un vehículo orientado a inversiones y potenciales adquisiciones.
La constitución de la firma tiene como objetivo la realización de operaciones financieras y de inversión, incluyendo la posibilidad de adquirir participaciones en empresas ya existentes o en futuras compañías.
Según lo informado por Grupo Arcor ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, el capital inicial destinado para la sociedad será de 30 millones de pesos argentinos (US$ 23.000) y estará integrado en partes iguales por Arcor y Danone.
La creación de La Serenísima se produce tras una de las operaciones corporativas más importantes del año dentro del sector de consumo masivo de Argentina.
En marzo de este año y tras meses de negociaciones, Arcor y Danone completaron la compra del 51% de la comercializadora y productora de lácteos Mastellone Hermanos, que permanecía en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint.
En esa línea, la operación consolidó una relación empresarial de larga data, pues ambas compañías ya eran socias en la productora Bagley Latinoamérica desde 2005 y mantenían acuerdos comerciales vinculados a Mastellone desde la década de 1990, especialmente en los segmentos de yogures, postres y distribución.
Gracias a ello, los grupos empresarios avanzaron hacia una estructura más integrada, con capacidad para desarrollar inversiones y explorar nuevas oportunidades dentro de la industria alimenticia.
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