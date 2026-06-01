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"La Serenísima S.A": la nueva sociedad creada entre Arcor y Danone para expandirse en el negocio lácteo argentino

La constitución de la firma tiene como objetivo la realización de operaciones financieras y de inversión, incluyendo la posibilidad de adquirir participaciones en empresas ya existentes o en futuras compañías.

Por: Karen Flores

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 16:30 hrs.

Argentina Negocios economía internacional Economía latinoamericana América Latina internacional empresas Karen Flores
<p>"La Serenísima S.A": la nueva sociedad creada entre Arcor y Danone para expandirse en el negocio lácteo argentino</p>

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