Mexicana Fibra Mty cierra adquisición de Fibra Macquarie y sus acciones caen 2,5%
La operación le permitió elevar sus activos consolidados a unos US$ 6.500 millones.
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Fibra Mty, el fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces, informó que concretó su oferta pública de adquisición (OPA) por Fibra Macquarie, tras recibir aceptación de más del 80% de los títulos en circulación.
Con la operación, Fibra Mty elevará sus activos consolidados a unos US$ 6.500 millones, con base en cifras públicas del primer trimestre de 2026.
El valor de la transacción, considerando únicamente los certificados cuyos tenedores aceptaron la oferta, asciende a alrededor de US$ 1.700 millones, señaló Fibra Mty en un comunicado.
"Este resultado confirma la confianza del mercado en nuestra visión de largo plazo", dijo la compañía, añadiendo que trabajará con el equipo de Fibra Macquarie para asegurar una transición ordenada del negocio.
Tras la victoria en la puja por los activos, Fibra Mty agradeció el respaldo de los inversionistas de ambas firmas y reiteró que esta nueva etapa de expansión mantendrá intactos los principios de disciplina financiera, transparencia corporativa y excelencia operativa que guían su estrategia de creación de valor sostenible.
Sin embargo, con el anunció las acciones de Fibra Mty cayeron un 2,5% en las primeras operaciones de la mañana, mientras que los títulos de Fibra Macquarie bajaron un 1%.
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