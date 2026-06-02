Chevron presenta proyecto de inversión en Argentina por US$ 13.800 millones

La empresa señaló que el plan está sujeto a la aprobación de su presentación al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Presidente Milei, que brinda beneficios fiscales, legales y estabilidad a largo plazo a inversiones superiores a US$ 200 millones.

La petrolera estadounidense Chevron informó que presentó un proyecto de inversión por US$ 13.800 millones en la formación Vaca Muerta para adherir al programa de beneficios de Argentina conocido como RIGI.

La empresa dijo que el plan está sujeto a la aprobación de su presentación al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Presidente Javier Milei, que brinda beneficios fiscales, legales y estabilidad a largo plazo a inversiones superiores a US$ 200 millones.

"Marcos regulatorios como el RIGI, que contribuyen a la previsibilidad regulatoria e incentivan las decisiones de inversión a largo plazo, son pasos clave para la industria energética argentina", sostuvo la firma en un comunicado.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, había adelantado a principios de mayo que la petrolera anunciaría una inversión por más de US$ 10.000 millones en Argentina.

La empresa opera el 100% de El Trapial, que abarca una superficie de unos 280 kilómetros cuadrados en el norte de la provincia de Neuquén.

Durante una presentación en septiembre, su presidenta ejecutiva, Ana Moneto, dijo que planeaba aumentar la producción de petróleo en ese yacimiento a 30.000 barriles por día hacia fin del año pasado y destacó la calidad de la roca de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo.

Además de El Trapial, Chevron posee una participación no operativa del 50% en Loma Campana, que en 2013 en asociación con la petrolera argentina YPF fue el primer proyecto de desarrollo de Vaca Muerta. También posee junto a YPF el yacimiento Narambuena.

En cuanto a infraestructura, la petrolera estadounidense y sus filiales también participan en tres oleoductos de exportación, el de Oleoductos del Valle (Oldelval), Oleoducto Trasandino Argentino (Otasa) y se sumó al consorcio VMOS para el desarrollo del Oleoducto Vaca Muerta Sur, un sistema de oleoductos destinado a la exportación de petróleo de Vaca Muerta a través de un puerto sobre el océano Atlántico en la provincia de Río Negro.