Argentina TanGo Energy desembarca en Vaca Muerta: obtiene permiso de explotación en tres áreas de la provincia de Río Negro

La iniciativa contempla una inversión inicial de US$ 66 millones para una fase piloto de seis nuevos pozos e incluye las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque, que en conjunto superan los 150.000 acres.

En medio del auge de inversiones petroleras en Argentina, la petrolera TanGo Energy -liderada por el exCEO de YPF, Pablo Iuliano- informó que la provincia de Río Negro le otorgó tres concesiones de explotación no convencional orientadas al desarrollo de shale (roca lutita, que requiere perforación horizontal), un acuerdo que marca su debut como operador en Vaca Muerta.

De acuerdo con la compañía, la iniciativa contempla una inversión inicial de US$ 66 millones para una fase piloto de seis nuevos pozos e incluye las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque, que en conjunto superan los 150.000 acres.

En dichos bloques, TanGo Energy tendrá el 50% de los derechos de explotación, mientras que el 50% restante permanecerá en manos de Vista Energy.

Según la firma, las actividades en las zonas comenzarán durante el primer semestre de 2027.

Con esta decisión, la empresa concreta su ingreso formal al desarrollo no convencional en Vaca Muerta y amplía su presencia dentro del segmento shale en Argentina.

En esa línea, la compañía proyecta alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios en un horizonte de cinco años. Sin embargo, el desarrollo masivo de las tres áreas dependerá de los resultados obtenidos en la etapa piloto, además de las condiciones operativas y del contexto de mercado.

Pablo Iuliano, CEO de TanGo Energy Argentina, afirmó que la compañía ha “trabajado con mucho profesionalismo junto a nuestros accionistas para diseñar un plan para desriskear el shale de Río Negro. Nos hemos preparado para el desafío y estamos listos para generar valor en la provincia, Vaca Muerta, la industria y el país”.

"Nuestra visión, modelo de negocios y la capacidad de nuestra gente, que ha liderado los proyectos más importantes de los últimos 20 años en Argentina, nos impulsan a seguir buscando oportunidades en Vaca Muerta", agregó.

La aprobación provincial también incluye tres concesiones de transporte previamente vinculadas a Vista Energy, además de la reconversión de Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque en concesiones específicas para explotación no convencional.