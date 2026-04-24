Argentina Pluspetrol solicita ingreso al RIGI para invertir US$ 12.000 millones destinado a megaproyecto en Vaca Muerta

El proyecto busca alcanzar un nivel de producción de 100.000 barriles diarios de petróleo mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento, ductos de evacuación y la perforación de más de 600 pozos a lo largo de 25 años.

Pluspetrol, compañía argentina de explotación y exploración de hidrocarburos, anunció la presentación de una solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para un proyecto por US$ 12.000 millones ubicado en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Desarrollada con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la iniciativa contempla un ambicioso plan de producción y desarrollo energético en la región norte de la provincia argentina.

De acuerdo con lo informado por al compañía, el proyecto busca alcanzar un nivel de producción de 100.000 barriles diarios de petróleo mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento, ductos de evacuación y la perforación de más de 600 pozos a lo largo de 25 años.

La fima señaló que la iniciativa se desarrollará en dos etapas. La primera fase estará enfocada en la zona sur del área, donde se construirán dos plantas e infraestructura asociada, con el objetivo de lograr una producción de 50.000 barriles diarios y seis millones de metros cúbicos de gas por día.

Por otro lado, la segunda etapa impulsará la zona norte, replicando inversiones en activos y alcanzando una producción máxima de 100.000 barriles diarios y 12 millones de metros cúbicos de gas diarios.

La compañía destacó que, a través de “inversiones realizadas de manera eficiente y responsable”, la estrategia contribuirá y potenciará el crecimiento energético sostenible, con impacto favorable en lo económico y social.

A fines de 2024, Pluspetrol concretó la compra de activos clave en Vaca Muerta, lo que marcó la salida de ExxonMobil del sector petrolero argentino.

En ese entonces, el acuerdo superó los US$ 1.700 millones y otorgó a la firma el control del 70% de ExxonMobil Exploration Argentina, mientras que Qatar Energy mantuvo el 30% restante.