Tribunal condena a Amazon a pagar más de $ 6.500 millones a gremio de actores chilenos por infringir la ley de propiedad intelectual

El 1° Juzgado Civil de Santiago falló a favor de Chileactores en el juicio contra Amazon Prime Video, ordenando el pago de derechos conexos no cancelados durante cuatro años.

En un fallo de amplio alcance, dictado el 29 de mayo de 2026, la jueza Isabel Zúñiga Alvayay condenó a Amazon.com Services LLC a pagar exactamente $ 6.517.668.831 a la Corporación de Actores de Chile (Chileactores), más reajuste según el IPC e intereses corrientes desde que la sentencia quede ejecutoriada.

Además, impuso una multa de 25 UTM por infracción a la ley de propiedad intelectual y ordenó a la plataforma cesar la conducta ilícita.

Cuál es la clave del conflicto

Chileactores demandó a Amazon en julio de 2023, argumentando que Prime Video transmitió en Chile series y películas nacionales y extranjeras -como Los '80, 31 Minutos y Perra Vida- sin pagar las tarifas establecidas por la Ley de Intérpretes Audiovisuales (Ley N°20.243).

Esta norma reconoce a los actores un derecho de remuneración irrenunciable e intransferible por la puesta a disposición de su trabajo en plataformas digitales.

Amazon se opuso con tres líneas de defensa. Primero, argumentó que los tribunales chilenos carecían de jurisdicción porque sus servidores están en Estados Unidos. El tribunal lo rechazó: el contenido se consume en Chile, Amazon paga IVA local por esas suscripciones y gestiona licencias diferenciadas por territorio, lo que demuestra vínculos concretos con el país. Permitir ese argumento, razonó la jueza, convertiría en letra muerta la Ley de Intérpretes cada vez que una plataforma opere desde el exterior.

En segundo término, la plataforma de Jeff Bezos alegó incompetencia relativa del tribunal, pero la jueza determinó que la empresa había prorrogado tácitamente la competencia al solicitar conjuntamente con Chileactores la suspensión del procedimiento antes de oponer esa excepción.

En tercer lugar, Amazon cuestionó la tarifa del 3,6% sobre sus ingresos, tachándola de arbitraria frente a lo que pagan canales de TV. El fallo rechazó este argumento, señalando que los valores publicados en el Diario Oficial son obligatorias desde su publicación y que Amazon pudo impugnarlas por las vías legales disponibles -mediación o arbitraje- sin haberlo hecho.

Cómo se llegó al monto

El cálculo pericial aplicó la tarifa del 2% sobre los ingresos del segundo semestre de 2020 y el 3,6% desde enero de 2021 hasta el segundo trimestre de 2025, basándose en las declaraciones de IVA digital que la propia Amazon exhibió en el juicio.

Las costas fueron impuestas a la parte vencida. La sentencia es apelable ante la Corte de Apelaciones de Santiago.