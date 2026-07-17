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Gigante china BYD apuesta por el fútbol de elite y sella alianza de tres años con el bicampeón de la Champions

El acuerdo con el Paris Saint Germain (PSG), vigente hasta junio de 2029, incluye el suministro de vehículos BYD y DENZA, activaciones para fanáticos, contenido exclusivo y presencia de marca en el Parc des Princes.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 10:48 hrs.

Valeria Ibarra BYD Fútbol Multinacionales automotriz
<p>Gigante china BYD apuesta por el fútbol de elite y sella alianza de tres años con el bicampeón de la Champions</p>

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