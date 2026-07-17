Gigante china BYD apuesta por el fútbol de elite y sella alianza de tres años con el bicampeón de la Champions

El acuerdo con el Paris Saint Germain (PSG), vigente hasta junio de 2029, incluye el suministro de vehículos BYD y DENZA, activaciones para fanáticos, contenido exclusivo y presencia de marca en el Parc des Princes.

El fabricante chino de vehículos de nuevas energías BYD y el Paris Saint-Germain anunciaron una alianza global de tres años -con vigencia hasta junio de 2029- en virtud de la cual la compañía asiática se convierte en el socio automotriz oficial del club francés, recientemente coronado bicampeón de la UEFA Champions League tras los títulos de 2025 y 2026.

El acuerdo contempla campañas globales, contenido exclusivo protagonizado por los equipos masculino y femenino del club, activaciones inmersivas para los aficionados y experiencias para seguidores en todo el mundo. BYD tendrá, además, una destacada presencia de marca en el Parc des Princes, mientras que vehículos de BYD y de DENZA -la marca premium del grupo asiático- apoyarán las operaciones diarias de la institución parisina.

Las partes no revelaron el monto involucrado en el acuerdo.

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PSG: BYD es "un socio natural"

"Estamos encantados de asociarnos con el Paris Saint-Germain, un club que se ha convertido en un símbolo global de excelencia, ambición e innovación", señaló la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, quien agregó que la alianza busca "conectar con millones de aficionados en todo el mundo mientras promovemos un futuro más innovador y sostenible".

Por su parte, el chief revenue officer del club, Richard Heaselgrave, afirmó que BYD -"una de las empresas más innovadoras y de mayor crecimiento del mundo", reseña- es "un socio natural" para la entidad, y destacó las oportunidades que abre la unión de ambas marcas para conectar con los aficionados a través de la creatividad y la innovación.

Dos gigantes globales

Fundada en 1994 como fabricante de baterías recargables, BYD opera hoy en más de 100 países y ha liderado las ventas de vehículos de pasajeros de nuevas energías en China durante 12 años consecutivos. La firma -que cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen e integra el ranking Fortune Global 500- fue el primer fabricante mundial en abandonar la producción de vehículos impulsados exclusivamente por combustibles fósiles.

El Paris Saint-Germain, controlado desde 2011 por Qatar Sports Investments, es el club más exitoso de Francia y suma más de 250 millones de seguidores en redes sociales, con colaboraciones comerciales emblemáticas como la que mantiene con Jordan desde 2018.