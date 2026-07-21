Colombiano Grupo Nutresa anuncia compra de Helados Tío Rico en Venezuela
La firma adquirida tiene marcas que concentran más del 55% de participación en el mercado de helados en el país caribeño.
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Grupo Nutresa, el mayor productor de alimentos procesados de Colombia, anunció este martes la compra de Helados Tío Rico en Venezuela, una transacción que incluye un moderno complejo industrial que se convertirá en plataforma de desarrollo para las operaciones de la compañía como parte de su proceso de expansión internacional.
La compañía colombiana no reveló el monto de la operación, que le permitirá desarrollar sus operaciones en Venezuela, Colombia, el Caribe y Estados Unidos.
Grupo Nutresa dijo que con la compra incorpora una compañía cuyas marcas concentran más del 55% de participación en el mercado de helados en Venezuela.
Fundada en 1952 en Caracas bajo el nombre de Helados Club, la marca fue adquirida en 1978 por el Grupo Cisneros, que la renombró como Tío Rico, y en 1994 pasó a formar parte de Unilever.
La transacción incluye un complejo industrial de 210.000 metros cuadrados, que servirá como centro estratégico de producción en la región, además de una fábrica ubicada en Guacara, estado Carabobo.
También comprende cinco centros de distribución con cobertura nacional y el portafolio completo de marcas Bati Bati, Crema Real, Chocolito, Merengada, Rico Gol, Chocomalta y Tío Rico Trisabor.
"Con la adquisición de Helados Tío Rico, Grupo Nutresa da continuidad a la estrategia de crecimiento en Venezuela, fortaleciendo su presencia en el segmento de helados y consolidando su apuesta por el mercado venezolano en el marco de la reapertura económica del país", dijo en un comunicado Jaime Gilinski, presidente de la compañía.
Grupo Nutresa es una compañía multilatina de alimentos con un portafolio diversificado en las categorías de cárnicos, galletas, chocolates, café, pastas, helados y alimentos de consumo, que se comercializa en 82 países.
La empresa tiene presencia directa en 18 países, donde se ubican 46 plantas en las que produce más de 160 marcas.
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