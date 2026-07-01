BYD se apresta a recuperar el liderazgo mundial frente a Tesla en ventas de automóviles totalmente eléctricos

BYD superó a Tesla por primera vez en el cuarto trimestre de 2024 y mantuvo una ventaja significativa durante 2025. (Foto: Bloomberg)

BYD Co. está a punto de arrebatarle a Tesla Inc. el título de mayor vendedor mundial de automóviles totalmente eléctricos, a medida que el fabricante chino aumenta sus envíos de vehículos al extranjero.

El fabricante del modelo Dolphin entregó 557.090 vehículos eléctricos de batería durante el trimestre finalizado en junio, según cifras publicadas el miércoles. Aunque la cifra es inferior a la del mismo periodo del año anterior, probablemente bastará para superar a Tesla. Se espera que el fabricante estadounidense informe la próxima semana de unas ventas trimestrales de unos 396.500 vehículos, según estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg.

BYD superó a Tesla por primera vez en el cuarto trimestre de 2024 y mantuvo una ventaja significativa durante 2025, ya que las actividades políticas de Elon Musk y sus estrechos vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump provocaron el descontento de los consumidores, especialmente en Europa.

Sin embargo, Tesla recuperó el liderazgo en el primer trimestre de este año, superando a BYD en unas 48.000 unidades, debido a que la desaceleración de la demanda en China lastró las ventas de su rival en el mercado nacional.

Las ventas totales de BYD —sumando todos los tipos de propulsión y modelos de vehículos— aumentaron un 5,5% en junio, alcanzando las 403.472 unidades. Alrededor del 43% de estas unidades se vendieron en mercados internacionales, lo que pone de relieve la importancia de la expansión global de BYD.

Ante la feroz guerra de precios que atraviesa el mercado automotriz chino, BYD está centrando sus esfuerzos en mejoras tecnológicas para competir con rivales como Geely Automobile Holdings Ltd. y Xiaomi Corp.

A finales de mayo, BYD presentó una serie de avances, entre ellos el que calificó como el chip más potente de China para vehículos de conducción autónoma, en un contexto donde los sistemas avanzados de asistencia al conductor se han convertido en un terreno clave de competencia. La empresa también está acelerando la producción de sus baterías tipo "Blade" (de estructura laminar) de nueva generación.

Tesla ha iniciado una campaña de contratación de personal para áreas relacionadas con la asistencia al conductor en China, tras sucesivos retrasos en el lanzamiento de una tecnología considerada fundamental para competir con sus rivales locales.

Las ventas mundiales de vehículos eléctricos van camino de registrar otro año récord, si bien el ritmo de crecimiento se está desacelerando en los principales mercados. En China, el mayor mercado del mundo, las ventas de vehículos de nuevas energías —categoría que incluye tanto eléctricos puros como híbridos enchufables— cayeron un 7,5 % interanual en mayo, según datos de la Asociación de Turismos de China (CPCA).