Matriz de Google supera las expectativas del negocio en la nube, pero la presión por el gasto en IA golpea a la acción

Alphabet elevó 24% sus ingresos y disparó 82% las ventas de su negocio de la nube. Sin embargo, unas perspectivas más débiles para el negocio de la búsqueda y un mayor desembolso en infraestructura de inteligencia artificial enfriaron el ánimo de los inversionistas.

Alphabet, matriz de Google, reportó este miércoles que sus ingresos asociados a servicios en la nube superaron las expectativas de Wall Street; sin embargo, sus proyecciones en cuanto al negocio de los motores de búsqueda quedaron por debajo de lo esperado, lo que terminó avivando la preocupación por el elevado gasto en inteligencia artificial.

En el detalle, la firma liderada por Sundar Pichai, dijo que logró un aumento del 24% en los ingresos de Google para el período abril-junio (hasta los US$ 63.270 millones) y un crecimiento del 82% en la computación en la nube, hasta los US$ 24.770 millones, a medida que la demanda por el desarrollo de la IA continuó creciendo.

Lo dispar de este resultado se reflejó de inmediato en el precio de las acciones: los papeles cayeron 0,75% al cierre del mercado, después de un retroceso de 1,24% durante el día.

Alphabet es la primera gran empresa tecnológica estadounidense en presentar sus resultados esta temporada, ofreciendo un primer vistazo a lo que está por venir. El sector tecnológico ha invertido cientos de miles de millones de dólares en centros de datos y otras soluciones de IA, pero aún no ha experimentado un período de rentabilidad tangible.

Google tiene previsto invertir más que nunca en gastos de capital este año para competir en la carrera de la IA, y los inversionistas han estado a la expectativa para ver si este gasto impulsa un nuevo crecimiento o, en última instancia, perjudica la rentabilidad. En abril, la firma elevó su previsión de gastos de capital para el año hasta los US$ 190.000 millones y afirmó que aumentaría aún más en 2027.