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Inyección de nueva generación de Eli Lilly para perder peso supera prueba clave de seguridad cardíaca

El tratamiento experimental combina tres vías hormonales, frente a las dos de Zepbound y ha mostrado una mayor potencia para reducir peso. Analistas esperan que alcance ventas cercanas a US$ 16 mil millones en 2036.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 13:20 hrs.

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<p>Inyección de nueva generación de Eli Lilly para perder peso supera prueba clave de seguridad cardíaca</p>

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