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Novo Nordisk demanda a Eli Lilly por publicidad engañosa de sus medicamentos para la obesidad

Novo sostiene que las campañas publicitarias de Lilly se basan en comparaciones desactualizadas sobre pérdida de peso, utilizando dosis inferiores de su propio medicamento contra la obesidad, Wegovy.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 08:52 hrs.

Ozempic Farmacéuticas Multinacionales demanda mercados internacionales
<p>Novo Nordisk demanda a Eli Lilly por publicidad engañosa de sus medicamentos para la obesidad</p>

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