Novo Nordisk demanda a Eli Lilly por publicidad engañosa de sus medicamentos para la obesidad

Novo sostiene que las campañas publicitarias de Lilly se basan en comparaciones desactualizadas sobre pérdida de peso, utilizando dosis inferiores de su propio medicamento contra la obesidad, Wegovy.

Novo Nordisk demandó a Eli Lilly en un tribunal federal de Estados Unidos, al asegurar que la publicidad de su exitoso tratamiento contra la obesidad Zepbound y de la inyección para diabetes Mounjaro es engañosa, en momentos en que se intensifica la competencia entre ambas farmacéuticas.

Novo sostiene que las campañas publicitarias de Lilly se basan en comparaciones desactualizadas sobre pérdida de peso, utilizando dosis inferiores de su propio medicamento contra la obesidad, Wegovy, respecto de las que actualmente están disponibles en el mercado, según una copia de la demanda proporcionada por la compañía danesa.

Aunque Zepbound de Lilly superó a Wegovy en un ensayo comparativo directo realizado el año pasado, Novo obtuvo posteriormente la aprobación para una dosis más alta de su medicamento que la utilizada en ese estudio.

Ambas farmacéuticas compiten por un mercado global de tratamientos contra la obesidad que podría alcanzar US$ 120 mil millones anuales hacia 2030, según Bloomberg Intelligence. Aunque Novo llegó primero al mercado con Wegovy, la empresa estadounidense logró alcanzarla con Zepbound y ahora lidera las ventas.

Novo ha intensificado sus esfuerzos para recuperar participación de mercado, asociándose con empresas de telehealth y lanzando una nueva píldora para bajar de peso que ha demostrado ser enormemente popular entre los pacientes.

Lilly no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada fuera del horario laboral habitual.

Las acciones de Lilly caían 0,6% en las operaciones premarket en Estados Unidos. Los títulos de Novo llegaron a retroceder hasta 1,6% en Copenhague.

La demanda se centra en un aviso publicitario que Lilly comenzó a emitir en abril, el cual utiliza el estudio comparativo para afirmar que las personas tratadas con Zepbound perdieron en promedio 50 libras, mientras que quienes recibieron Wegovy perdieron un promedio de 33 libras, señaló en una entrevista John Kuckelman, asesor jurídico general de Novo.

Novo sostiene que una comparación más adecuada sería entre dos estudios distintos: uno en el que Wegovy en dosis alta mostró una pérdida de peso promedio de 47 libras y otro en el que Zepbound ayudó a los pacientes a perder un promedio de 48 libras.

Asimismo, Novo afirma que los anuncios de Lilly para Mounjaro indican erróneamente a los consumidores que el medicamento reduce más el nivel de azúcar en sangre que Ozempic, de Novo, basándose en una comparación con una dosis de Ozempic inferior a la que actualmente se comercializa.

La farmacéutica danesa solicita al tribunal ordenar que Lilly retire inmediatamente los anuncios y publique publicidad correctiva, indicó Kuckelman. "Ya contaminaron el agua, por así decirlo, y ahora hay que limpiarla", afirmó.

La demanda se presentó después de que Novo enviara en abril una carta de cese y desistimiento a Lilly, explicó Kuckelman. Según dijo, la compañía estadounidense no respondió y, en cambio, añadió una advertencia en su aviso indicando que la dosis más alta aún no estaba disponible cuando se realizó el estudio.

La acción judicial fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey y acusa a Lilly de infringir las leyes federales y estatales sobre publicidad engañosa y competencia desleal, conforme a la Ley Lanham. Según Kuckelman, la empresa también podría buscar medidas adicionales ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).