Claro Chile invierte US$ 12 millones en la expansión y modernización de sucursales

Claro Chile cerró 2025 con 198 tiendas operativas en el país, tras la apertura de 16 nuevas sucursales en zonas donde la compañía no contaba previamente con presencia física.

La empresa de telecomunicaciones tiene un plan que busca fortalecer la experiencia física y digital de los consumidores, lo que contempla una inversión superior a $ 10.500 millones (unos US$ 12 millones) en el período 2025-2026 con la apertura de 16 nuevas tiendas y la remodelación de otras 55 a nivel nacional.

Según lo comunicado por la compañía, el plan está enfocado principalmente en modernizar y optimizar la red de atención comercial, la renovación de infraestructura física con inversiones en digitalización, integración de sistemas y nuevos modelos de atención. “Avanzando hacia un esquema figital con foco en eficiencia operativa y consistencia del servicio”, afirmó la empresa.

En ese sentido,el director comercial de Mercado Personas de Claro Chile, Rodrigo Karmy, explicó que la compañía está impulsando nuevos formatos de atención que integran lo físico y lo digital.