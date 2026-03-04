Louis De Grange y relación con EEUU y China: “El saliente gobierno maltrató la relación con esos dos socios estratégicos de nuestro país”
El ministro de Transportes entrante abordó el proyecto China-Chile Express y la implementación de la Ley Uber.
El quiebre ocurrido en el encuentro de este martes entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, derivó a la suspensión de las bilaterales entre los ministros entrantes y salientes.
El conflicto se produce en medio de la polémica por el proyecto China-Chile Express, iniciativa que busca instalar un cable submarino de fibra óptica entre ambos países. La controversia escaló luego de que Estados Unidos suspendiera visas a algunas autoridades del gobierno, entre ellas el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
En ese contexto, el futuro titular de la cartera, Louis de Grange, criticó el proceso de traspaso que han sostenido con el equipo saliente. En conversación con Tele13 Radio, afirmó que "las reuniones no han sido del provecho que para nosotros al menos requería”, señaló.
Según explicó, el equipo entrante ha intentado obtener información sobre diversos temas relevantes para la futura gestión, pero afirmaron que no han recibido respuestas suficientes. “Para nosotros es muy relevante, no hemos tenido una respuesta adecuada”, sostuvo.
De Grange agregó que en los encuentros se han planteado consultas sobre materias como la Ley Uber, pero indicó que las instancias han sido más bien expositivas. “El traspaso de información ha sido más una exposición de las cosas (...) más que aclararnos las dudas que para nosotros son fundamentales.”, afirmó.
El futuro ministro señaló la falta de información respecto al proyecto China-Chile Express, señalando que su equipo no fue informado durante las instancias formales de traspaso. “Yo me enteré como casi el 100% de los chilenos: nos enteramos por la prensa”, sostuvo.
La reunión bilateral entre ambos equipos ministeriales se realizó el 13 de febrero, mientras que la cancelación de visas por parte de Estados Unidos se produjo el 20 de febrero. Desde entonces, según explicó, no se han retomado conversaciones entre ambas partes.
“Este es un tema tan relevante, que uno espera que sea planteada en la bilateral oficial con, con los ministros, con los equipos, que fue el viernes 13, un claro semana a semana. Claro, entonces, y esa información, como el mismo ministro Juan Carlos Muñoz ha reconocido, no se comunicó en nada. Entonces, bueno, eso también es parte de las desconfianzas que van generando” aseguró.
En este sentido, De Grange cuestionó las diferentes explicaciones que se han entregado respecto al retiro del documento relacionado con el proyecto. “Primero se planteó el error de tipeo, después se planteó el tema que había que revisar los antecedentes técnicos”, señaló.
Asimimo, planteó que el próximo gobierno deberá enfrentar el desafío de recomponer las relaciones con socios comerciales clave para el país.
“China y Estados Unidos son los dos principales socios comerciales de nuestro país y yo creo que el actual gobierno, el saliente gobierno, maltrató la relación con esos dos socios estratégicos de nuestro país. Yo creo que parte importante del desafío que tenemos que asumir a partir del 11 de marzo, es recomponer esa confianza con ambos socios estratégico”, afirmó.
El futuro ministro agregó que el nuevo gobierno deberá revisar en detalle el proyecto China-Chile Express para comprender sus implicancias y consecuencias para poder avanzar en el crecimiento del país.
Durante la misma conversación, De Grange reiteró el rechazo a la Ley Uber (Ley EAT) y sostuvo que realizaron previamente un estudio en el que analizaron el efecto que tendría este reglamento sobre la oferta de transporte y sobre los pasajeros, asegurando que podría dejar sin servicio a cerca del 90% de los pasajeros. En el ámbito del empleo, explicó que también podría afectar en un porcentaje similar a los conductores.
En ese sentido comentó que “con el reglamento actual las tarifas se van a multiplicar, van a crecer mucho, se va a reducir la oferta, lo que implica mayores tiempos de espera”.
CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"
Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
