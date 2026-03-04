Louis De Grange y relación con EEUU y China: “El saliente gobierno maltrató la relación con esos dos socios estratégicos de nuestro país”

El ministro de Transportes entrante abordó el proyecto China-Chile Express y la implementación de la Ley Uber.

El quiebre ocurrido en el encuentro de este martes entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, derivó a la suspensión de las bilaterales entre los ministros entrantes y salientes.

El conflicto se produce en medio de la polémica por el proyecto China-Chile Express, iniciativa que busca instalar un cable submarino de fibra óptica entre ambos países. La controversia escaló luego de que Estados Unidos suspendiera visas a algunas autoridades del gobierno, entre ellas el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

En ese contexto, el futuro titular de la cartera, Louis de Grange, criticó el proceso de traspaso que han sostenido con el equipo saliente. En conversación con Tele13 Radio, afirmó que "las reuniones no han sido del provecho que para nosotros al menos requería”, señaló.

Según explicó, el equipo entrante ha intentado obtener información sobre diversos temas relevantes para la futura gestión, pero afirmaron que no han recibido respuestas suficientes. “Para nosotros es muy relevante, no hemos tenido una respuesta adecuada”, sostuvo.

De Grange agregó que en los encuentros se han planteado consultas sobre materias como la Ley Uber, pero indicó que las instancias han sido más bien expositivas. “El traspaso de información ha sido más una exposición de las cosas (...) más que aclararnos las dudas que para nosotros son fundamentales.”, afirmó.

El futuro ministro señaló la falta de información respecto al proyecto China-Chile Express, señalando que su equipo no fue informado durante las instancias formales de traspaso. “Yo me enteré como casi el 100% de los chilenos: nos enteramos por la prensa”, sostuvo.

La reunión bilateral entre ambos equipos ministeriales se realizó el 13 de febrero, mientras que la cancelación de visas por parte de Estados Unidos se produjo el 20 de febrero. Desde entonces, según explicó, no se han retomado conversaciones entre ambas partes.

“Este es un tema tan relevante, que uno espera que sea planteada en la bilateral oficial con, con los ministros, con los equipos, que fue el viernes 13, un claro semana a semana. Claro, entonces, y esa información, como el mismo ministro Juan Carlos Muñoz ha reconocido, no se comunicó en nada. Entonces, bueno, eso también es parte de las desconfianzas que van generando” aseguró.

En este sentido, De Grange cuestionó las diferentes explicaciones que se han entregado respecto al retiro del documento relacionado con el proyecto. “Primero se planteó el error de tipeo, después se planteó el tema que había que revisar los antecedentes técnicos”, señaló.

Asimimo, planteó que el próximo gobierno deberá enfrentar el desafío de recomponer las relaciones con socios comerciales clave para el país.

“China y Estados Unidos son los dos principales socios comerciales de nuestro país y yo creo que el actual gobierno, el saliente gobierno, maltrató la relación con esos dos socios estratégicos de nuestro país. Yo creo que parte importante del desafío que tenemos que asumir a partir del 11 de marzo, es recomponer esa confianza con ambos socios estratégico”, afirmó.

El futuro ministro agregó que el nuevo gobierno deberá revisar en detalle el proyecto China-Chile Express para comprender sus implicancias y consecuencias para poder avanzar en el crecimiento del país.

Durante la misma conversación, De Grange reiteró el rechazo a la Ley Uber (Ley EAT) y sostuvo que realizaron previamente un estudio en el que analizaron el efecto que tendría este reglamento sobre la oferta de transporte y sobre los pasajeros, asegurando que podría dejar sin servicio a cerca del 90% de los pasajeros. En el ámbito del empleo, explicó que también podría afectar en un porcentaje similar a los conductores.

En ese sentido comentó que “con el reglamento actual las tarifas se van a multiplicar, van a crecer mucho, se va a reducir la oferta, lo que implica mayores tiempos de espera”.