CEO regional de Huawei: "Como empresa 100% privada, no podemos hacer mucho para (cambiar) esta situación geopolítica”

Sobre la creciente tensión entre China y EEUU en la región, Daniel Zhou explicó que "este tema no es nuevo, no se trata de nueva crisis”. Y opinó que “el riesgo político siempre está ahí y como empresa global, siempre nos preparamos para todos los escenarios”.

La geopolítica dominó la conversación en la Mobile World Congress 26 (MWC26) en Barcelona. ¿La palabra clave? Soberanía, en los datos, de los sistemas operativos, de las carreteras de datos.

Y Huawei no se restó de esta discusión. Cuando EEUU y China ejercen presión en América Latina por sus intereses tecnológicos -el último episodio, el cable submarino chino, así lo demostró- las empresas están al centro de esta pugna. “Este tema no es nuevo, no se trata de nueva crisis, no hay nuevo para nosotros”, dijo al respecto el presidente para Latinoamérica y el Caribe de la gigante china, Daniel Zhou.

“La verdad es que el negocio de Huawei y los otros negocios chinos siguen siendo muy estables en muchos países de América Latina”, dijo sin nombrar Chile. “Creo que hay resilencia en las relaciones… las entidades empresariales siempre pueden encontrar una forma práctica de enfrentarse a los desafíos”.

Agregó que “como empresa 100% privada, en Huawei no podemos hacer mucho para (cambiar) esta situación geopolítica”.

En 2019, Huawei tuvo que salir de Estados Unidos y otras jurisdicciones tras acusaciones de espionaje, así que sabe de presiones. Lo mismo a escala latinoamericana, con gobiernos que cambian de signo político en cada elección.

“En todos los países, las situaciones geopolíticas son diferentes, los gobiernos tienen actitudes diferentes, hay los de izquierda, los de derecha, hay todo tipo de escenarios diferentes, pero una cosa que hemos hecho en estos 28 años de operaciones, tanto en Latinoamérica como en otros mercados, es que siempre tenemos el foco en el cliente”, explicó sobre cómo se enfrentan a esa coyuntura.

Sobre la guerra actual en Medio Oriente, Zhou opinó que “creo que el riesgo político siempre está ahí. Yo, personalmente, antes de venir a Latinoamérica, tuve dos años como CEO en Rusia. Y como empresa global, siempre nos preparamos para todos los escenarios”.

“Estamos observando, monitoreando, preparándonos con atención, desde la cadena de suministros, desde la logística, desde los clientes”, detalló.

Ahondó en que “tenemos confianza en el futuro, porque hay siete u ocho billones de personas en la Tierra y todavía hay muchos lugares donde no hay conectividad. Y todavía más de la mitad de la población global no tiene 5G”.

Por otro lado, Huawei optó por diversificarse para sobrevivir tras la prohibición de 2019. “Si nos fijamos en nosotros mismos, somos un grupo que tiene cinco o seis negocios diferentes, de comunicación, empresa, dispositivos, también computación artificial, también el negocio automóvil inteligente y otros. Cada tipo de negocios, bajo diferentes situaciones geopolíticas, algunos de ellos pueden ser impactados, pero no todos”, aseguró.

“De nuevo, en todo el mundo, algunos lugares pueden ser afectados, pero la mayoría no. También tenemos un gran mercado doméstico, establecido, creciendo”, señaló.

Tras la expulsión de Huawei de Estados Unidos y las crecientes tensiones geopolíticas entre ese país y China, hay dudas de cómo se relaciona esta empresa con sus pares estadounidenses. Daniel Zhuo explicó que el diálogo con agencias tecnológicas o empresas de EEUU se da a través de organizaciones internacionales como la propia GSMA, que organiza Mobile World Congress. "Está industria es un excelente ejemplo de coordinación internacional", indicó el CEO.

En ese tipo de instancias se ha logrado, por ejemplo, unificar estándares para el desarrollo de nuevas tecnologías, aclaró.

El negocio

Huawei cerró el año 2025 con ingresos de US$ 128 mil millones, 2,2% más que el año anterior. En América Latina el negocio creció más, entre 4% y 5%, dijo Daniel Zhou.

El CEO regional enfatizó que la Latinoamérica es muy importante para la empresa y señaló que con más de 70% de empleados locales en cada país latinoamericano "somos parte importante de las economías de los países".

Las cifras muestran una recuperación, siendo una de las más altas desde 2020, cuando Huawei tuvo que salir de Norteamérica y vender varios negocios, uno de ellos aquel que hacía cables submarinos, Huawei Marine, que lo adquirió HMN Technologies, una de las firmas -junto a China Mobile- detrás del frustrado proyecto de fibra óptica por el océano para unir Chile y Hong Kong en China.

¿Hacia donde va el mercado Latinoamérica en el contexto actual? "El mercado de la región se está consolidando en la dirección correcta", dijo el ejecutivo.

Detalló que actualmente existen dos motores de tecnología en el mundo: EEUU y China, que son más bien complementarios. Y destacó que en China se desarrollan y producen tecnologías más eficientes, más rápidas y con mejores precios que en EEUU. Ambos pueden coexistir y cada quien decide cuál adopta, sostuvo Zhou.

5G y luego 6G

Mientras el despliegue de 5G en China está prácticamente terminado, con 4,5 millones de antenas o sitios de conexión, con una penetración de 95%, en Latinoamérica deben haber entre 150 mil y 200 mil antenas, con una cobertura regional de 25%. Por ello, el despliegue de esta tecnología seguirá siendo el foco de Huawei en la región para los próximos tres a cinco años, detalló el CEO regional.

El ejecutivo prevé que la madurez de 5G en la región debería llegar en 2028 y no solo en infraestructura sino también en el uso de dispositivos inteligentes compatibles con 5G.

Una de las palancas de crecimiento de la firma será la Inteligencia Artificial. “La IA está llegando a la vida real y el agente de IA está creciendo rápidamente en sus aplicaciones y esta es una tendencia que continuará en los próximos años”, aseveró Zhou.

Para el 2029 se prevé que ya exista el estándar internacional para el despliegue de 6G. En Huawei “pensamos en una evolución de 5 al 6G que sea suave”, dijo el ejecutivo.





