Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Codelco se asocia con legendario minero Robert Friedland para mejorar la eficiencia de sus históricos yacimientos

La estatal chilena realizó una inversión de capital en I-Pulse Inc., sumándose a otras mineras como Rio Tinto, Newmont Corp. y Teck Resources, también accionistas de la firma tecnológica.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Lunes 13 de octubre de 2025 a las 08:17 hrs.

Valeria Ibarra cobre Codelco
<p>Codelco se asocia con legendario minero Robert Friedland para mejorar la eficiencia de sus históricos yacimientos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Escala controversia por venta de Construmart: Ex inversionista contrata dupla de abogados para investigar el deal
2
Empresas

Exdueño de la Uniacc reestructura sus negocios y pone en venta terreno en Pudahuel por US$ 17,5 millones
3
Mercados

Cómo cambió la cartera de cotizantes de las AFP: la mayoría envejeció y solo dos crecen en proporción de jóvenes
4
Empresas

Hospital del Salvador enfrenta nuevos retrasos y falta de recursos podría aplazar aún más su entrega
5
Economía y Política

SII sube la vara a los influencers y diseña declaración de impuestos especial para creadores de contenidos
6
Economía y Política

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el Premio Nobel de Economía 2025
7
DF MAS

En tres días murieron su padre y madre: cómo vivió Luis Hermosilla la semana en que quedó huérfano
8
DF MAS

Los pormenores del préstamo convertible de Abra Group a Sky
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete