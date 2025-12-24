Quién es quién en el negocio de débito, crédito y prepago
Las tarjetas prepago no bancarias crecieron 46% en un año, mientras que el parque de plásticos débito subió 6,4%.
Un elemento que caracteriza el cierre de año, en especial en los días previos a Navidad, es el uso de tarjetas de débito.
De acuerdo con cifras de la Comisión para el Mercado (CMF), a agosto de 2025 -últimos datos disponibles- había un parque de 19.313.610 plásticos de débito con operaciones, lo que representó un alza de 6,4% en 12 meses. Mientras que las transacciones realizadas llegaron a 410.639.223 en agosto, lo que implicó un flujo de US$ 8.416 millones.
Banco Santander registró la tarjeta de débito con mayor flujo, alcanzando US$ 1.055 millones. Sin embargo, el actor con mayor número de plásticos es Banco de Chile, al totalizar 1.860.514.
En el caso de BancoEstado, gracias a la CuentaRUT, registró 11.809.870 tarjetas de débito con operaciones, lo que significó un alza de 6% en 12 meses.
Por su parte, las tarjetas de crédito alcanzaron a 7.358.124 plásticos, anotando una expansión de 4,1% en un año. Además, registraron un flujo de US$ 4.025 millones.
El ranking es liderado por CMR de Banco Falabella, al anotar 2.584.944 plásticos. En montos, el podio es de Santander, que en agosto de este año alcanzó un flujo de US$ 993 millones.
Billeteras digitales
Los productos que anotaron el mayor incremento en el número de tarjetas fueron las prepago, ya que subieron 46% en 12 meses, al alcanzar 3.930.118 plásticos digitales o físicos.
Mercado Pago se posicionó como la firma con el mayor número de tarjetas, alcanzando 2.723.387. Además, la empresa registró un alza de 158% de este producto en un año. Asimismo, las operaciones del plástico superaron los 30 millones y alcanzaron flujos por US$ 1.607 millones a agosto de 2025.
