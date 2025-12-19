Arteaga Gorziglia nombra a Maximiliano Concha como director del área Tributaria y Aduanera

El estudio Arteaga Gorziglia anunció el nombramiento de Maximiliano Concha Rodríguez como Director de la Práctica de Derecho Tributario y Aduanero.

Concha es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Master of Laws (LL.M.) en Tributación por la Universidad de California, Berkeley (USA, 2018). Con una trayectoria profesional de más de 12 años, trabajó anteriormente en Ernst & Young (EY) por más de 6 años, tres de los cuales fueron en EY Nueva York, así como más de 2 años en Carey y Cía.

Su ejercicio profesional está enfocado en la consultoría tributaria estratégica, colaborando en el diseño y ejecución de proyectos y transacciones de alta complejidad, entre ellas financiamientos, inversión extranjera, fusiones y adquisiciones, ventas y procesos de reorganización empresarial, así como planificación tributaria integral para clientes nacionales y extranjeros, incluyendo grupos y personas de alto patrimonio. Además, es integrante activo de la International Fiscal Association (IFA).

“Estamos muy contentos con la incorporación de Maximiliano. Su experiencia tributaria nacional e internacional y conocimiento profundo del derecho tributario fortalecerán ampliamente nuestra práctica”, señaló Ignacio Arteaga, socio de Arteaga Gorziglia.