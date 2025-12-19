Arteaga Gorziglia nombra a Maximiliano Concha como director del área Tributaria y Aduanera
Noticias destacadas
El estudio Arteaga Gorziglia anunció el nombramiento de Maximiliano Concha Rodríguez como Director de la Práctica de Derecho Tributario y Aduanero.
Concha es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Master of Laws (LL.M.) en Tributación por la Universidad de California, Berkeley (USA, 2018). Con una trayectoria profesional de más de 12 años, trabajó anteriormente en Ernst & Young (EY) por más de 6 años, tres de los cuales fueron en EY Nueva York, así como más de 2 años en Carey y Cía.
Su ejercicio profesional está enfocado en la consultoría tributaria estratégica, colaborando en el diseño y ejecución de proyectos y transacciones de alta complejidad, entre ellas financiamientos, inversión extranjera, fusiones y adquisiciones, ventas y procesos de reorganización empresarial, así como planificación tributaria integral para clientes nacionales y extranjeros, incluyendo grupos y personas de alto patrimonio. Además, es integrante activo de la International Fiscal Association (IFA).
“Estamos muy contentos con la incorporación de Maximiliano. Su experiencia tributaria nacional e internacional y conocimiento profundo del derecho tributario fortalecerán ampliamente nuestra práctica”, señaló Ignacio Arteaga, socio de Arteaga Gorziglia.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Amarre o no? Gobierno busca aclarar norma que dificulta la desvinculación de funcionarios públicos y que es criticada por la oposición y la próxima administración
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
Nuevo flanco en reajuste del sector público: clínicas privadas se manifiestan contra iniciativa ligada a mutuales de seguridad
El Ejecutivo, en uno de sus compromisos, planteó incentivar que estas entidades "puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera". Los prestadores señalan que esto requiere una discusión mayor, mientras que las mutualidades retrucan que ya cuentan con autorización para ello.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete