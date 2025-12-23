El propietario chino de TikTok gastará US$ 23.000 millones en IA para seguir el ritmo de sus rivales de EEUU
ByteDance, propietario de TikTok, se dispone a ampliar su inversión multimillonaria en IA el próximo año, mientras los principales grupos tecnológicos de China buscan seguir el ritmo de sus rivales estadounidenses, informó Financial Times.
Según dos personas con conocimiento del asunto, la empresa con sede en Beijing ha hecho planes preliminares para gastar US$ 23.000 millones en Capex en 2026. Aproximadamente la mitad del total se destinaría a la adquisición de semiconductores avanzados para desarrollar modelos y aplicaciones de IA, según dijeron fuentes a Financial Times. Pero su inversión es eclipsada por la de los grandes grupos tecnológicos de EEUU: Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta han destinado más de US$ 300.000 millones este año en la carrera por construir centros de datos que impulsen modelos y productos de IA.
