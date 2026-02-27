SMA realiza masiva notificación a 263 Centros de Engorda de Salmones para asegurar que no excedan sus límites de producción en 2026

Las notificaciones fueron enviadas vía correo electrónico a los titulares de centros ubicados en la zona austral del país: 98 en la Región de Los Lagos, 120 en la de Aysén y 45 en la de Magallanes.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) emitió su primera notificación masiva de 2026 dirigida a los titulares de 263 Centros de Engorda de Salmones (CES).

La medida forma parte de la Estrategia de Cumplimiento Ambiental para estas instalaciones que fue iniciada en septiembre de 2023 para fortalecer el cumplimiento ambiental a través de la prevención y asegurar que la industria no exceda sus límites de producción.

Las notificaciones fueron enviadas vía correo electrónico a los titulares de centros ubicados en la zona austral del país: 98 en la Región de Los Lagos, 120 en la de Aysén y 45 en la de Magallanes. Cada reporte incluye una estimación de la producción actual comparada con el límite máximo permitido en su respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

“Estos reportes informan a los titulares sobre su nivel de producción a la fecha respecto a lo permitido en su permiso ambiental. El objetivo es promover el cumplimiento ambiental y actuar de forma preventiva para evitar que el sector incurra en sobreproducción”, destacó la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, a través de un comunicado.

Herramienta tecnológica

Las notificaciones masivas se apoyan en un trabajo de control preventivo que utiliza herramientas tecnológicas para la estimación de la producción. Estas permiten identificar a los centros que se encuentran con ciclos en curso, entregando información clave para que ajusten su operación antes del término del periodo productivo.

Para este análisis, se utilizan datos actualizados del Sistema de Información de Fiscalización de Acuicultura (SIFA) de Sernapesca. El reporte enviado a cada titular incluye la identificación de la unidad fiscalizable y código del centro, ubicación geográfica, límite de producción máxima según su RCA vigente y producción estimada a la fecha.