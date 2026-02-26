Ignacia Fernández, ministra de Agricultura, de cara al próximo gobierno: “Me encantaría que la agenda agroexportadora (...) no sea solo para los grandes”

A días de su salida, la ministra desmenuza la situación del agro, en medio de mercados internacionales convulsos, escasez hídrica y mayor competencia.

Este martes, en el Ministerio de Agricultura se realizó la segunda reunión de traspaso entre la ministra saliente, Ignacia Fernández, y quien la reemplazará en el cargo, Jaime Campos. “Yo diría que estamos entregando un Ministerio en condiciones objetivamente fortalecidas respecto del que recibimos”, dijo unos minutos más tarde Fernández en entrevista con DF.

A dos semanas de dejar el puesto, destacó la aprobación de una nueva Ley de riego para dar mayores facilidades financieras a pequeños agricultores; la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor) como sucesor legal de Conaf, para darle más peso al Estado en la gestión de ese sector; y un programa de fortalecimiento institucional que trabajan en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión de US$ 50 millones para modernizar aspectos organizacionales.

Por otro lado, la ministra presenta como logros de esta administración las 70 nuevas aperturas sanitarias para distintos envíos, con el fin de diversificar la canasta exportadora.

Con todo, Fernández subraya, particularmente, otro eje “que tiene que ver con la agenda de fortalecimiento de las condiciones de la agricultura familiar campesina y de las condiciones de vida en el campo. Yo diría que hay muchos avances, en la cantidad de recursos invertidos, en la disminución de la morosidad, mejores condiciones de acceso al crédito (...) pero también hay avances cualitativos en términos de un mayor trabajo con mujeres y jóvenes, porque parte de las preocupaciones que tenemos como sector es que el campo se está vaciando”.

- A su salida, ¿cuáles son los principales dolores del sector?

- Recibimos un sector súper tensionado por condiciones internacionales muy complejas. Estábamos con precios de fertilizantes e insumos muy altos, por la guerra en Ucrania y la salida de la pandemia. Hoy la agricultura de exportación está en una situación bien auspiciosa, el 2024 fue récord en exportaciones silvoagropecuarias, más de US$ 20 mil millones. Hoy día, por ejemplo, vemos una preocupación por la situación de la cereza, pero si uno mira el conjunto del período, creció más o menos un 36%. Entonces vemos un sector que se ha recuperado, en parte muy importante por la acción del sector privado, pero nuestra convicción es que también por acciones como la agenda de sustentabilidad agroexportadora.

Donde sí persisten desafíos es en los cultivos más tradicionales, como trigo, maíz, cereales, que efectivamente enfrentan condiciones bien complejas en función de los mercados internacionales.

- Algunos dicen que Chile quedó rezagado respecto a Perú.

- Lo que tiene que hacer Chile es seguir fortaleciendo y potenciando sus ventajas comparativas.

El SAG, por ejemplo, tiene una reputación a nivel internacional que no es comparable a la que tienen otros organismos de certificación y fiscalización fitosanitaria. Perú está haciendo un crecimiento importante en términos de volumen y calidad, pero no necesariamente de sustentabilidad. Eso a lo mejor hoy no reditúa tanto, son apuestas de largo plazo. Pero no solo es necesario, sino que va a redituar también en términos económicos a largo plazo. Hoy ya es muy relevante para entrar a algunos mercados, como la Unión Europea.

- Los productores de cerezas están complicados por la caída de precios. ¿Qué va a pasar con ese mercado?

- Creo que se va a ir ajustando a las condiciones de posibilidad que tiene. Se vio un mercado que no se terminaba de copar, el chino, y se pensó que se podía crecer, crecer y crecer. Pero lo que está mostrando esta temporada es que está medio copado. Lo que hay que hacer es buscar nuevos mercados, diversificar y, por otro, ajustar la producción interna.

- Los 70 nuevos destinos de exportación, ¿qué tanto avance significan para el país?

- Hay un énfasis que me encantaría que continuara (en la próxima administración) y es que la agenda agroexportadora permita también a nuevos actores ir también entrando al mercado, que no sea solo para los grandes exportadores ya consolidados. El caso de la miel (que se comenzó a enviar a Brasil) es muy evidente en ese sentido, son productores de menor tamaño que, con aperturas de mercados en América Latina, donde es más fácil la logística que ir a China, tienen nuevas oportunidades. No me cabe duda que el próximo gobierno va a continuar la diversificación exportadora, pero podría haber cambios en el foco, si seguir creciendo para los que ya tienen mucho espacio de mercado o para abrir el espacio a otros.

- ¿En este Gobierno se enfocaron más en pequeños y medianos productores?

- En muchas cosas, sí. En la medida en que hemos puesto el foco en América Latina, por ejemplo. Ese ha sido el sello. El ministro entrante nos preguntaba por una percepción de que la bonificación de la Ley de Riego no está llegando a los medianos. En parte es una percepción, porque sí está llegando, pero efectivamente nosotros hicimos una opción política de avanzar en tecnificación de riego y en riego intrapredial para la pequeña agricultura que antes de nuestro Gobierno tenía un 10% de tecnificación del riego, a diferencia de la gran agricultura que tiene el 90%. Entre 2022 y 2025 se tecnificaron 33 mil hectáreas, con cerca de 60 mil beneficiarios, el 80% son pequeños agricultores.

- Respecto a la situación hídrica, ¿hay una deuda con la construcción de embalses?

- Me hubiera gustado que pudiésemos avanzar más en soluciones estructurales para situaciones críticas, como la de Coquimbo. Eso no significa que no hayamos priorizado ese tema, este Gobierno priorizó una red de 19 embalses que están en distintas etapas (...) El ministro entrante nos decía que esas obras están hace mil años en estudio. Sí, pero ahora hay una diferencia importante: es primera vez que se pone la primera piedra de una obra de riego, el embalse de Zapallar, hace una semana.

- ¿En qué queda en deuda esta administración?

- Voy a decir una que me hubiera gustado y que todavía creo que lo vamos a lograr, que es la Ley de prevención y mitigación de incendios forestales, que se vota el próximo lunes en la Sala de la Cámara de Diputados. De aprobarse sin cambios, será Ley.

- ¿Por qué ha demorado tanto?

- Una cosa es que la prioridad política se hace muy evidente durante el verano, cuando estamos con los incendios activos y el resto del año se apaga.

Este proyecto estuvo en la Comisión de Hacienda del Senado desde el verano pasado, prácticamente un año. Lo otro es que no ha sido fácil construir acuerdos transversales sobre el foco y las prioridades de la Ley.

Hay una opinión del sector privado de que el grueso de los incendios forestales son por intencionalidad, que las cifras no avalan (...) en diálogo con ellos, sí incorporamos medidas nuevas, como patrullajes preventivos. Además, las medidas en nuestro ordenamiento penal por la generación de incendios forestales, sea por intencionalidad o negligencia, son de las más gravosas, a muchos años de cárcel.

Proyecto de parcelaciones: “Claramente no hay voluntad de legislar”