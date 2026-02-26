Ingresos de Cristalerías bajan 2,3% en 2025
Se registró un menor ingreso de Cristalchile en el segmento vidrios (-3,1%), Viña Santa Rita en el segmento vinos (-1,6%), pero compensado en parte por un alza de Ediciones Financieras (9,3%).
Noticias destacadas
Cristalerías de Chile reportó sus resultados correspondientes a diciembre de 2025. En el período, el resultado atribuible a los propietarios de la controladora fue de una pérdida de $5.380 millones. Esta cifra se compara con una ganancia de $1.426 millones durante el año 2024, la cual fue motivada por la contabilización de una indemnización por un seguro.
La empresa –relacionada al grupo DF- informó que las ventas consolidadas en el año cayeron 2,3% alcanzando $ 385.374 millones. La variación se explica “porque en el año 2024 existió la contabilización de la indemnización del seguro por el perjuicio por paralización del siniestro ocurrido a finales de 2022 por $10.929 millones en el segmento vidrios, al no considerar este efecto las ventas consolidadas del año 2025 subieron en $1.814 millones respecto del año 2024”.
En el período se registró un menor ingreso de Cristalchile en el segmento vidrios (-3,1%), sin considerar el efecto del seguro las ventas suben un 0,5%, un menor ingreso de S.A. Viña Santa Rita en el segmento vinos (-1,6%), compensado en parte por un alza de Ediciones Financieras (9,3%).
De esta forma, la ganancia por actividades operacionales al 31 de diciembre de 2025 alcanzó una ganancia de $4.760 millones, que se comparan con una ganancia de $28.391 millones al mismo periodo del año 2024, debido al mejor resultado asociado al pago del seguro mencionado.
Los resultados por unidad de reajuste presentan una pérdida de $7.478 millones durante el periodo, que se comparan con una pérdida de $1.823 millones para el 2024.
De acuerdo con el análisis razonado, esta variación se explica por el resultado del segmento vino que alcanzó $7.403 millones de pérdida, en comparación con $1.237 millones de pérdida durante el periodo enero-diciembre 2024.
En el segmento vidrio, la ganancia bruta alcanzó $25.589 millones en comparación con los $36.431 millones en 2024, última cifra que incluye la indemnización del seguro antes mencionado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
MOP descarta impacto en la construcción de Red de Hospitales del Biobío ante solicitud de quiebra de OHLI
El seremi de Obras Públicas del Biobío aseguró que la insolvencia de la filial de montaje industrial del holding OHL no afectará la construcción de los cuatro recintos médicos ni las obras viales en curso.
Economistas anticipan que el desempleo persistirá en torno a 8% al partir el año
Acorde con la encuesta de Bloomberg, entre los analistas se espera una tasa de desocupación de 8,1% para el período correspondientes al trimestre móvil noviembre-enero, que dará a conocer el INE este viernes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete