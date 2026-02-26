Ingresos de Cristalerías bajan 2,3% en 2025

Se registró un menor ingreso de Cristalchile en el segmento vidrios (-3,1%), Viña Santa Rita en el segmento vinos (-1,6%), pero compensado en parte por un alza de Ediciones Financieras (9,3%).

Cristalerías de Chile reportó sus resultados correspondientes a diciembre de 2025. En el período, el resultado atribuible a los propietarios de la controladora fue de una pérdida de $5.380 millones. Esta cifra se compara con una ganancia de $1.426 millones durante el año 2024, la cual fue motivada por la contabilización de una indemnización por un seguro.

La empresa –relacionada al grupo DF- informó que las ventas consolidadas en el año cayeron 2,3% alcanzando $ 385.374 millones. La variación se explica “porque en el año 2024 existió la contabilización de la indemnización del seguro por el perjuicio por paralización del siniestro ocurrido a finales de 2022 por $10.929 millones en el segmento vidrios, al no considerar este efecto las ventas consolidadas del año 2025 subieron en $1.814 millones respecto del año 2024”.

En el período se registró un menor ingreso de Cristalchile en el segmento vidrios (-3,1%), sin considerar el efecto del seguro las ventas suben un 0,5%, un menor ingreso de S.A. Viña Santa Rita en el segmento vinos (-1,6%), compensado en parte por un alza de Ediciones Financieras (9,3%).

De esta forma, la ganancia por actividades operacionales al 31 de diciembre de 2025 alcanzó una ganancia de $4.760 millones, que se comparan con una ganancia de $28.391 millones al mismo periodo del año 2024, debido al mejor resultado asociado al pago del seguro mencionado.

Los resultados por unidad de reajuste presentan una pérdida de $7.478 millones durante el periodo, que se comparan con una pérdida de $1.823 millones para el 2024.

De acuerdo con el análisis razonado, esta variación se explica por el resultado del segmento vino que alcanzó $7.403 millones de pérdida, en comparación con $1.237 millones de pérdida durante el periodo enero-diciembre 2024.

En el segmento vidrio, la ganancia bruta alcanzó $25.589 millones en comparación con los $36.431 millones en 2024, última cifra que incluye la indemnización del seguro antes mencionado.