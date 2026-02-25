Nestlé venderá helados Savory y refrigerados en Chile como parte de su plan de reestructuración global

La tradicional marca nacional fue creada por Norberto y Libio D’Alessandri en 1959, lanzando productos icónicos como Chocolito y Lollipop. En 1965, los hermanos vendieron la empresa a la gigante suiza.

La multinacional Nestlé, con sede en Vevey, Suiza, anunció conversaciones avanzadas para desprenderse de su unidad de helados a nivel mundial, y así enfocarse en segmentos con mayor rentabilidad. ¿Qué pasará con sus helados en Chile? La operación global considera la venta de su división en el país, que opera bajo la tradicional marca Savory, así como también su área de refrigerados, lo que incluye postres.

La reorganización de la gigante de los alimentos tiene como objetivo aligerar su estructura, según ha señalado, con lo cual pondrá su foco en cuatro divisiones: café, mascotas, nutrición, alimentación y snacks, lo que implicará la venta del negocio de helados a su socio Froneri, en un proceso que se desarrollaría progresivamente entre 2026 y 2027.

Nestlé vendió la mayor parte de su filial de helados hace años a Froneri, una sociedad mixta que creó con el fondo PAI Partners y ahora planea ceder los activos que mantiene en otros seis mercados, incluido Chile.

En el país, la multinacional opera en el negocio de los helados con la marca Savory. Ésta fue creada por Norberto y Libio D’Alessandri en 1959, lanzando productos icónicos como Chocolito y Lollipop desde su fábrica en Vicuña Mackenna.

En 1965, los hermanos de origen italiano vendieron la empresa a la multinacional suiza.

Dada la constante expansión del negocio y con miras a ampliar sus operaciones, Nestlé entró de lleno al mercado de los refrigerados.

En octubre de 1986, adquirió la empresa Prolac, matriz de los helados Chamonix, que tenía una planta emplazada en Cerrillos. Dos años después, Nestlé inauguró una nueva fábrica en Macul, donde centralizó su producción hasta la actualidad.

La mencionada fábrica también elabora productos refrigerados, como postres, área que también será incluida en la potencial venta.

Según conocedores de las tratativas a nivel local, no hay ningún cambio inmediato en las condiciones ni en los planes con los trabajadores de Nestlé Chile, consumidores, distribuidores, proveedores ni clientes del negocio de helados y refrigerados en el país. El mensaje es claro: el trabajo continua con las mismas funciones y en total normalidad.

Además, según las mismas fuentes consultadas, que pidieron reserva de su identidad, la venta del negocio se estructurará de manera que garantice la continuidad y permita contar con el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso correspondiente.

El negocio

Hace diez años, Nestlé creó la empresa Froneri junto al fondo PAI Partners, y en ese joint venture se incluyó gran parte del negocio, como la conocida marca Häagen Dazs.

Ahora, lo que la gigante suiza prevé transferir a Froneri es un negocio de casi US$ 1.300 millones de ventas anuales en Chile, Canadá, Perú, Malasia, China y Tailandia.

El nuevo CEO de Nestlé, Philipp Navratil, explicó que la estrategia para relanzar su negocio pasa por “centrar el portfolio en cuatro negocios”, y que helados es “fuerte, pero pequeño, y es una distracción para nosotros”.

En Chile, si bien Savory es uno de los mayores productores de helados del país, es un negocio secundario para Nestlé. Su fuerte es café, alimentación y snacks, entre otros.

Como una forma de ampliar sus canales de venta, hace varios años Nestlé entregó al grupo gastronómico Unifood el uso de la marca Savory para ser usada en heladerías.

El negocio funcionó bien hasta el año pasado, cuando la filial local del grupo suizo decidió terminar anticipadamente el contrato, acusando graves incumplimientos.

Mientras Unifood inició un proceso de quiebra de sus heladerías, que operaban bajo la sociedad Ice Cream, Nestlé estaría negociando con Fagase (operador de Dunkin’ Donuts en Chile) para tomar la licencia del uso de la marca.

Además, la suiza maneja directamente dos heladerías premium en el país bajo la marca Antica Gelateria Del Corso.

El principal competidor de la suiza en Chile es Helados Bresler, de propiedad de Empresas Carozzi desde julio de 2020, tras comprársela a la multinacional Unilever.