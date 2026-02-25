Click acá para ir directamente al contenido
Nestlé venderá helados Savory y refrigerados en Chile como parte de su plan de reestructuración global

La tradicional marca nacional fue creada por Norberto y Libio D’Alessandri en 1959, lanzando productos icónicos como Chocolito y Lollipop. En 1965, los hermanos vendieron la empresa a la gigante suiza.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 22:20 hrs.

<p>Foto: Tamara Silva</p>

Foto: Tamara Silva

